. Принятие важных решений и переход на новый уровень жизни: календарь предсказаний по картам Ленорман поможет понять, что произойдет в каждом месяце 2023 года

Благодаря предсказаниям по картам Ленорман, можно узнать, чего ожидать в 2023 году. Все месяцы будут наполнены особой энергетикой.

Чего следует ожидать в каждом месяце 2023 года по картам Ленорман

Январь

Карта Мужчина выпала на этот месяц. В январе многим придется принимать серьезные решения, заключать сделки и подписывать договоры. Именно они смогут определить ход будущих событий. Никто не должен бояться заявлять о себе. К любому делу необходимо подходить осознанно, полагаясь только на свою интуицию, а не на логику.

Февраль

Карта Клевер выпала на февраль. Она указывает на то, что месяц будет удачным для любых начинаний — они окажутся успешными. Именно поэтому каждый может составлять грандиозные планы и не бояться за то, что они не будут реализованы. Он принесет много радости, приятных событий и перемен. Самое главное, не бояться действовать, ведь опустив руки, не удастся добиться поставленной цели.





Март

Карта Гроб указывает на то, что в марте произойдет много разных событий, которые повлияют на все сферы жизни. Серьезные перемены ожидаются в общественной и политической жизни. Не исключено, что в марте многим придется пройти переход из одного состояния в другое.

Апрель

Карта Ребенок указывает на то, что все мартовские перемены в этом месяце начнут давать свои плоды и выведут людей на другой уровень жизни. Перед многими откроются новые двери и границы. Можно будет начать свою жизнь с чистого листа, позабыв о прошлом.

Май

Карта Ключ говорит о том, что у людей появится уверенность в себе и своих силах. Многих ждут успех и процветание. Кто-то получит выгодное предложение по работе, кому-то удастся приобрести недвижимость или начать свое дело. Все смогут найти ключик от любой двери.





Июнь

Карта Букет является символом июня. Она указывает на то, что могут случиться разные катаклизмы. Но бояться не стоит, как и поддаваться нехорошим мыслям. Нужно больше времени уделять прогулкам на природе. Месяц благоприятен для начала новых отношений.

Июль

Символом этого месяца является карта Лиса. Людей ждет много обмана, предательства и интриги. Именно поэтому, прежде чем принимать какое-то решение, нужно все тщательно взвесить и обдумать. Осторожность следует проявлять во время знакомств, ведь в окружении могут оказаться недоброжелатели.

Август

Карта Рыба указывает на то, что в этом месяце будет много беспокойства. Переходный период от жары до холода неблагоприятным образом скажется на поведении каждого человека. Кроме того, карта предвещает большой успех в финансовом плане. Никаких экономических кризисов не произойдет. Все составленные планы окажутся успешными и прибыльными.

Сентябрь





Карта Кольцо указывает на то, что в сентябре людей ждет много интересных предложений. Месяц является удачным для заключения брака, подписания договоров. Союз, который будет заключен в сентябре, станет прочным, счастливым и долгим.

Октябрь

Карта Звезда указывает на то, что в октябре все смогут отдохнуть от повседневной суеты и набраться сил. Многие смогут осмыслить все происходящее и сделать переоценку того, что имеют. Месяц является удачным для завершения давно начатых задач.

Ноябрь

Карта Женщина означает, что много важных решений будут принимать дамы. Мужчинам в данном месяце стоит прислушиваться к тому, что говорят женщины. Они могут подсказать верный выход из любой ситуации.

Декабрь





Карта Дом указывает на то, что серьезные перемены произойдут в жизни всех людей. Месяц подарит уверенность в делах и новых начинаниях. Многие придут к выводу, что пора заключать союз и заниматься благоустройством своего жилища.