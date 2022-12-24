. Прокуратура просит аннулировать итоги аукциона по строительству школы в Березовом
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Прокуратура просит аннулировать итоги аукциона по строительству школы в Березовом

Прокуратура организовала проверку подрядчика, который выиграл аукцион на строительство школы на 1550 мест в микрорайоне Березовый Марковского МО. По результатам проверки надзорный орган направил обращение в Арбитражный суд Иркутской области о признании аукциона недействительным, сообщили IRK.ru в прокуратуре.

Как показала проверка прокуратуры, в ходе аукциона поступила единственная заявка, она была признана соответствующей предъявляемым требованиям. Однако выяснилось, что победитель торгов не подтвердил наличие необходимого опыта для исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства. Кроме того, в проведении аукциона не были установлены обязательные требования к участникам в виде наличия опыта выполнения работ по подготовке проектной документации.

В Иркутском районе 14 декабря определили исполнителя контракта по строительству школы — это зарегистрированное в Чите ООО «ТитанСтрой». Стоимость контракта — 2 миллиарда 975 миллионов рублей, при этом уставный капитал компании — 10 тысяч рублей. Компания существует на рынке один год и на настоящий момент неизвестно, имеются ли у подрядчика технические и рабочие ресурсы в Иркутской области.

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По материалам: irk

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