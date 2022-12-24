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Регина Тодоренко рассказала о своем материнстве

Регина Тодоренко рассказала о своем материнстве
Ведущая Регина Тодоренко рассказала, как растет ее младший сын. Телеведущая в 2022 году снова раз стала мамой. Ведущая подарила Владу Топалову второго сына Мирослава. Жизнь звездной семьи с тех пор перевернулась с ног на голову. Еще недавно их было трое: Регина, Влад и их первенец Михаил. Тодоренко признавалась, что Влад идеальный муж, который всегда придет на помощь и сделает все для комфортной жизни семьи. Но летом она второй раз стала мамой, и в доме появился еще один малыш по имени Мирослав. Телеведущая достаточно быстро вышла на работу после родов, фактически не посидев в декрете. При этом она успевает заниматься семьей и детьми. Сама Регина считает, что изменилась за это время.
«Видимо, стала более раздражительной. Шучу! В новом составе из четырех членов семьи нам пока еще тяжеловато, надо признать, но мы на пути. Работаем над этим», сказала Регина. По ее словам, старший сын тепло принял младшего братика, хотя и был момент ревности. Сначала, делится мама, малышу хотелось перетянуть внимание на себя, ведь он стал думать, что мама и папа меньше замечают его. Но на самом деле это не так. «Он очень любит брата — заботится о Мирошке, меняет ему подгузники, моет в ванночке, помогает во всем», — рассказала Тодоренко. Детям она сразу старается внушить, что у них в семье — равноправие. Например, бывали ситуации, когда один ребенок тянется к игрушке, а за ним и второй. Из-за этого может начаться конфликт. «Спрашиваем: «А можно ему взять твою игрушку? Ты не против? Она ему очень понравилась». Так что стараемся строить демократичные отношения в семье», говорит ведущая. Напомним, телеведущая вышла замуж за Влада Топалова в 2018 году. Они познакомились во время работы над спектаклем Сергея Роста, после чего стали встречаться.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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