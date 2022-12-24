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Рената Литвинова рассекретила свой недостаток

Рената Литвинова рассекретила свой недостаток
Актриса Рената Литвинова поделилась откровениями с подписчиками в своем Телеграм-канале. Актриса и режиссер Рената Литвинова рассказала о своем недостатке подписчикам телеграм-канала. Она призналась, что страдает косоглазием. «Если кто не замечал, признаюсь, я ведь тоже кошу ( как мой кот) на оба глаза — в периоды нервов особенно сильно», — написала звезда. Публикацию Литвинова сопроводила снимком, на котором предстала в алом пальто, с ярким макияжем и стильной укладкой.
Поклонники тут же забросали актрису комплиментами, отметив, что косоглазие только придает ей изюминку: «Харизму придает», «Замечала, но только на один глаз. Сейчас делают операции и исправляют косоглазие. Рената, ничего страшного, это изюминка ваша», «Глядя на вас хочется сказать: ничего не трогайте! Вы прекрасны», «Очень красивый образ !! Рената, вам очень идет», «Рената вы просто гений… А гениям все можно». Рената часто общается с поклонниками в блоге. Она рассказывает о своей жизни и работе, делится фотографиями и видео, в том числе с репетиций. Литвинова не скрывала, что следила за событиями чемпионата мира по футболу — публикации на эту тему появлялись в ее канале. Литвинова уже похвасталась, что нарядила елку: «Мое самое любимое — предновогодние хлопоты — сначала купить елку под потолок, нарядить с учетом кота ( все небьющееся внизу, чтобы не раскокал игрушки)».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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