Замглавы МИД России Галузин заявил об угрозе катастрофы при накачке Молдавии оружием НАТОСюжетРоссия и НАТО:

Замглавы МИД России Михаил Галузин предупредил о последствиях накачки Молдавии оружием НАТО. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

По его мнению, активизация сотрудничества Кишинева со странами Североатлантического альянса в военной и военно-технической сферах является фактором, который в большей степени подрывает безопасность самой Молдавии. Галузин обратил внимание, что «безрассудное накачивание той или иной страны западными вооружениями или размещение на ее территории натовских контингентов отнюдь не добавляет ей безопасности и суверенитета». Он отметил, что подобные действия грозят катастрофой.

Ранее глава министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Николай Попеску сообщил, что страна заинтересована в укреплении собственных позиций при сотрудничестве с НАТО. «Молдавия — нейтральная страна, но нейтралитет не означает самоизоляции, демилитаризации или равнодушия к тому, что происходит в мире», — отметил он.