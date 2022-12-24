. Россиянам рассказали о пяти распространенных мифах о кредитах
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россиянам рассказали о пяти распространенных мифах о кредитах

Россиянам рассказали о пяти распространенных мифах о кредитахФинансист Григорян: банки предпочитают выдавать кредиты людям, у которых уже есть займы

Специалист по банковскому сектору, партнер компании «ЕваБета» Россия Сергей Григорян рассказал о пяти распространенных мифах о кредитах, которые на самом деле не имеют ничего общего с реальностью. Этим он поделился с агентством «Прайм».

Эксперт отметил, что многие заемщики верят, что кредит выдается только людям с идеальной кредитной историей. Однако, подчеркнул он, это не совсем соответствует действительности. Конечно, банки охотнее выдают кредиты заемщикам с хорошей кредитной историей, но кредит могут получить даже те люди, которые допускали просрочки, указал Григорян.

Также, продолжил финансист, существует миф о том, что банки предпочитают заемщиков, которые раньше не оформляли кредиты. По его словам, банки охотнее выдают кредиты людям, которые уже их брали ранее. «Для банка заемщик, который никогда раньше не пользовался кредитами, выглядит точно так же, как и тот, у которого испорчена кредитная история», — пояснил специалист.

Кроме того, добавил Григорян, банк не обращает внимание на общее количество займов обратившегося к нему человека. В этом случае значение имеет лишь показатель кредитной нагрузки, который не должен превышать 50 процентов. Помимо этого, в случае с созаемщиками, когда один из них не способен выплатить свою часть кредита, финансовые обязательства полностью ложатся на второго.

Эксперт также отметил, что некоторые заемщики объявляют себя банкротами в надежде, что долг просто спишется. «Если у вас есть какое-то имущество, его заберут, чтобы погасить ваши долги. Кроме того, банкрот не сможет обращаться за новыми кредитами в течение 5 лет, без указания этого факта», — предупредил он.

Ранее россиянам рассказали, что предновогодние депозиты выгодны в первую очередь самим банкам. Отмечалось, что наибольшую опасность для клиентов банка представляют сложные инвестпродукты.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Россиянам рассказали о пяти распространенных мифах о кредитах
Россиянам рассказали о пяти распространенных мифах о кредитах
Иран заявил о готовности Тегерана отказаться от ядерной сделки
Иран заявил о готовности Тегерана отказаться от ядерной сделки
Христианский мир 24 декабря 2022 года чтит память преподобного игумена Киево-Печерской лавры Никона и подвижника Даниила Столпника
Христианский мир 24 декабря 2022 года чтит память преподобного
Названы имена всех победителей премии "Время молодых — 2022"
Названы имена всех победителей премии "Время молодых — 2022"
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в доме престарелых
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в доме
В Германии прокомментировали указ Путина об ограничениях для «Газпрома»
В Германии прокомментировали указ Путина об ограничениях для
Диета Аллы Довлатовой может быть опасна
Диета Аллы Довлатовой может быть опасна
За сердце Насти Ивлеевой борется мужчина, который ищет легких денег
За сердце Насти Ивлеевой борется мужчина, который ищет легких денег
Ярослав Бойко после новостей о разводе, как оказалось, имеет совместные планы с Марией Порошиной
Ярослав Бойко после новостей о разводе, как оказалось, имеет
Виктория Боня окончательно поссорилась с Ксенией Бородиной
Виктория Боня окончательно поссорилась с Ксенией Бородиной
Ольгу Бузову назвали самой завидной невестой
Ольгу Бузову назвали самой завидной невестой
Рената Литвинова рассекретила свой недостаток
Рената Литвинова рассекретила свой недостаток

Топ на сегодня

Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Маск отказался продавать акции Tesla в течение двух лет
Пациенты из разных стран показали, чем их кормили в больницах (18 фото)
Пациенты из разных стран показали, чем их кормили в больницах (18
Эксперты НОМ подвели итоги работы на выборах в 2022 году
Эксперты НОМ подвели итоги работы на выборах в 2022 году
Российские власти дали прогноз по ценам на нефть в 2023 году
Российские власти дали прогноз по ценам на нефть в 2023 году
Под школу искусств в Михайловке Черемховского района отремонтируют здание к 2025 году
Под школу искусств в Михайловке Черемховского района отремонтируют

Еще по теме

СМИ: банки смогут отказывать в кредите из-за "пьяных" фото в соцсетях
Банки захотели выдавать кредиты россиянам по-новому
Россиянам стало сложнее получить кредит
В России будут выдавать синдицированные кредиты