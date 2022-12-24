. Россияне назвали главные "безрассудства" 2022 года
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Россияне назвали главные "безрассудства" 2022 года

Россияне назвали главные "безрассудства" 2022 года

Россияне назвали внезапные покупки, кредиты и влюбленности своими наибольшими безрассудствами в уходящем 2022 году. Это следует из аналитики сервиса поиска работы SuperJob.

"Своим самым безрассудным поступком уходящего 2022 года 5% россиян считают необдуманные покупки. Для 4% наиболее легкомысленным стало решение взять кредит или ипотеку, еще для 4% — влюбленность или вступление в брак", — заявили опрошенные из числа экономически активного населения.


По мнению 3% респондентов, их безрассудность заключалась в смене места жительства. 2% россиян в выборке рассказали о неожиданной смене имиджа (новая стрижка, татуировка, пирсинг). Примерно столько же опрошенных назвали внезапным решение отправиться в путешествие.

Около 2% россиян поставили себе в вину то, что они слишком доверяли людям. Для 1% главным сумасбродством года оказался конфликт с начальством на работе. 20% респондентов назвали безрассудными иные поступки: разводы, рискованную игру на бирже, открытие своего дела, купание в холодной реке, прыжок с парашютом.

Путешествие, радикальное изменение внешности или переезд – следствие безрассудности скорее женщин, чем мужчин, показал опрос. О ненужных кредитах или легкомысленном браке чаще упоминала "сильная половина". Женщины, однако, в 2022 году вели себя благоразумнее: среди них неоднозначных поступков не совершала как минимум каждая вторая (51%), в то время как среди мужчин — только 44%.

В среднем до 47% россиян выразили уверенность, что не совершали сумасбродных поступков в текущем году. В 2020 году только 4 опрошенных из 10 могли заявить о собственном благоразумии, а главным безрассудством сограждане назвали вакцинацию от COVID-19.

В опросе приняли участие 1,6 тысяч жителей всех субъектов России.

Ранее россияне назвали питомцев главными вредителями в квартире. Чуть меньше, чем собственных домашних животных, жильцы опасаются соседей, которые могут затопить квартиру.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

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