. «Серый» майнер из Урика пытался выдать добычу криптовалюты за выращивание микрозелени
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«Серый» майнер из Урика пытался выдать добычу криптовалюты за выращивание микрозелени

«Серый» майнер из Урика пытался выдать добычу криптовалюты за выращивание микрозелени

Иркутский районный суд рассмотрел дело в отношении жителя Урика. С иском обратился Иркутскэнергосбыт.

Энергетики выявили высокий расход электроэнергии для обслуживания хозяйственных построек. Иркутскэнергосбыт провел анализ доли потребления электроэнергии ответчиком в сравнении с общим объемом потребления электроэнергии населенным пунктом. Выяснилось, что за март 2021 года ответчик израсходовал более 165 тысяч киловатт-час, что в 60 раз больше среднего потребления электроэнергии физическими лицами, проживающими в Урике. При этом доля его энергопотребления составила порядка 2% из всего объема электрической энергии, потребленной населенным пунктом, в котором насчитывается 1800 домохозяйств.

В суде мужчина возражал, отмечая что использовал электроэнергию для эксплуатации тепловых пушек, масляных радиаторов, электроводонагревателей, а так же тепловентиляторов и настенного конвектора. Он утверждал, что электроэнергия используется для выращивания микрозелени и обогрева курятников однако подтвердить это не смог и отказался показать участок.

Суд признал, что мужчина потребляет электроэнергию для добычи криптовалюты и должен рассчитываться по нерегулируемым ценам. Житель должен выплатить 4,5 миллиона рублей в качестве перерасчета со льготного тарифа на коммерческий. Решение суда вступило в законную силу.

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По материалам: irk

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