. Слава вместе с бывшим мужем отметили 11-летие дочери Антонины
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Слава вместе с бывшим мужем отметили 11-летие дочери Антонины

Слава вместе с бывшим мужем отметили 11-летие дочери Антонины
Певица Слава устроила для дочери вечеринку, на которой присутствовал и отец именинницы, бизнесмен Анатолий Данилицкий, с которым артистка недавно рассталась. Сегодня день рождения отмечает младшая дочь певицы — Антонина, ее Слава родила от предпринимателя Анатолия Данилицкого. Мужчина неоднократно делал артистке предложение руки и сердца, но она не спешила официально оформлять отношения. А потому наследница носит фамилию матери — Сланевская. «С днем рождения Тошеньку! Моя любимая, моя желанная и долгожданная, моя-моя! Доченька, будь самой счастливой и любимой», — написала в соцсетях исполнительница хита «Попутчица».
Семейство отметило 11-летие девочки в ландшафтном парке. К празднованию присоединился и Анатолий Данилицкий — о расставании с ним недавно заявила Слава. По всей видимости, родители девочки решили на время забыть былые обиды и окружить именинницу любовью.
Артистка опубликовала видео в соцсетях, где она непринужденно общается с экс-супругом. «Детям — аттракционы, родителям — портвейн», — сказала вокалистка, показав на заднем плане Анатолия. Правда, за общим столом в ресторане супруги позднее сидели уже раздельно.
Напомним, на прошлой неделе исполнительница ошарашила публику неожиданной новостью — звезда сказала, что расстается с мужем после 18 лет отношений.
«Причины рассказывать не хочу, потому что было много чего хорошего, но в последние годы было много всего плохого. Вот. Так что я красивая, прекрасная, талантливая, готова к новым отношениям. Знакомьте. Буду счастлива познакомиться с сексуальным мужчиной, красивым, богатым, ответственным, заботливым, обязательно, чтобы вкусно пах. Вот так бывает», — сообщила 42-летняя певица.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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