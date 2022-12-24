. Слава вместе с бывшим мужем отметили 11-летие дочери Антонины

Певица Слава устроила для дочери вечеринку, на которой присутствовал и отец именинницы, бизнесмен Анатолий Данилицкий, с которым артистка недавно рассталась. Сегодня день рождения отмечает младшая дочь певицы — Антонина, ее Слава родила от предпринимателя Анатолия Данилицкого. Мужчина неоднократно делал артистке предложение руки и сердца, но она не спешила официально оформлять отношения. А потому наследница носит фамилию матери — Сланевская. «С днем рождения Тошеньку! Моя любимая, моя желанная и долгожданная, моя-моя! Доченька, будь самой счастливой и любимой», — написала в соцсетях исполнительница хита «Попутчица».Семейство отметило 11-летие девочки в ландшафтном парке. К празднованию присоединился и Анатолий Данилицкий — о расставании с ним недавно заявила Слава. По всей видимости, родители девочки решили на время забыть былые обиды и окружить именинницу любовью.Артистка опубликовала видео в соцсетях, где она непринужденно общается с экс-супругом. «Детям — аттракционы, родителям — портвейн», — сказала вокалистка, показав на заднем плане Анатолия. Правда, за общим столом в ресторане супруги позднее сидели уже раздельно.Напомним, на прошлой неделе исполнительница ошарашила публику неожиданной новостью — звезда сказала, что расстается с мужем после 18 лет отношений.«Причины рассказывать не хочу, потому что было много чего хорошего, но в последние годы было много всего плохого. Вот. Так что я красивая, прекрасная, талантливая, готова к новым отношениям. Знакомьте. Буду счастлива познакомиться с сексуальным мужчиной, красивым, богатым, ответственным, заботливым, обязательно, чтобы вкусно пах. Вот так бывает», — сообщила 42-летняя певица.