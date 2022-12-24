. Соседов разругался с Бузовой и отказался с ней работать: "Вы посмотрите на нее. Это просто смешно"
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Соседов разругался с Бузовой и отказался с ней работать: "Вы посмотрите на нее. Это просто смешно"

Соседов разругался с Бузовой и отказался с ней работать: "Вы посмотрите на нее. Это просто смешно"

Телеведущая Ольга Бузова после расставания с Дмитрием Тарасовым решила попробовать себя в качестве певицы. Мнения по поводу ее творчества весьма неоднозначные, и музыкальный критик Сергей Соседов решил ей об этом напомнить.

Скандал произошел на съемках шоу "Фактор BY", где 36-летняя Бузова выступает в качестве члена жюри. Соседов считает, что судить артистов могут только те, кто в этом разбирается, а Ольга, по его мнению, не из их числа.


"Здесь должны говорить профессионалы — педагоги по вокалу, композиторы, а не просто кто-то… Оля, тебе не по плечу оценивать такое выступление. У тебя нет таких знаний. Я не могу, когда начинают говорить ерунду!" — обратился Сергей к артистке.

Бузова не стала терпеть выпады в свой адрес и обвинила критика в хамстве. "Я — просто кто-то? Я вообще даже не начала говорить про выступление! А вы своим хамством меня перебили", — возмутилась звезда.

"Я еще и хам — вы посмотрите на нее… Это просто смешно! Я не хочу работать с ней, она пиарит только своих — за бабки", — сказал Соседов. Неизвестно, будет ли дальше развиваться скандал, но пока съемки белорусского шоу талантов идут со скрипом.


Бузову раскритиковали за танцы с оголенной грудью

Танец актрисы Дженны Ортеги из сериала "Уэнсдэй" сильно завирусился в интернете, и теперь многие пытаются его повторить. Не отказалась попробовать и Ольга Бузова. Правда, понравилось это далеко не всем.

Ольга надела черное платье со странным вырезом, вокруг которого до сих пор не утихают споры, чем только сильнее расстроила пользователей. "Испортила танец своей пошлятиной", "Грация кошки, ловкость картошки", "Стыдоба. Пошло и некрасиво", "Пожалуйста, не делай так больше", — пишут звезде фолловеры.

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По материалам: uposters.ru

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