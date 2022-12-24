. Стало известно о состоянии попавшего под обстрел в Донецке Рогозина
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Стало известно о состоянии попавшего под обстрел в Донецке Рогозина

Стало известно о состоянии попавшего под обстрел в Донецке Рогозина

Стало известно о состоянии попавшего под обстрел в Донецке РогозинаПомощник Рогозина заявил, что экс-гендиректор «Роскосмоса» получил контузию и ранение

Бывший генеральный директор госкорпорации «Роскосмос», глава группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин получил контузию, у него также зафиксировано проникающее ранение металлическим осколком. О состоянии попавшего в Донецке под обстрел Рогозина в беседе с ТАСС рассказал его помощник.

По словам собеседника агентства, у экс-гендиректора «Роскосмоса» проникающее ранение: металлический осколок размером 8 на 6 миллиметров вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. «Чудом не задел легкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия. Никаких других ранений нет», — добавил он.

Ранее Рогозин назвал ответственных за обстрел гостиницы в Донецке.

Вечером 21 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли гостиницу «Шеш-Беш», где в тот момент находился Рогозин, получивший в результате ранение в позвоночник. По словам его помощника, врачи не смогут извлечь осколок мины, застрявший в спине руководителя «Царских волков». Среди пострадавших также бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Артем Мельников и председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко.

Кроме того, в результате обстрела погибли охранник премьера ДНР и помощник Рогозина Михаил Бридасов. Как рассказал экс-глава «Роскосмоса», еще три человека из состава его группы находятся в тяжелом состоянии.

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал произошедшее терактом. «Мы его [удар по гостинице] расцениваем так, потому что там много гражданских лиц», — объяснил он.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В бундестаге предрекли Германии превращение в государство-банкрота
В бундестаге предрекли Германии превращение в государство-банкрота
В США сравнили Зеленского с Иродом
В США сравнили Зеленского с Иродом
Иркутская область увеличила экспорт мороженого в 2022 году
Иркутская область увеличила экспорт мороженого в 2022 году
Остров Ольхон и Иркутская область вошли в тройку лидеров проекта «Места силы России»
Остров Ольхон и Иркутская область вошли в тройку лидеров проекта
Водителей предупреждают о сложном участке на трассе «Байкал» из-за снегопада
Водителей предупреждают о сложном участке на трассе «Байкал» из-за
The Guardian назвал ТОП-20 лучших игр 2022 года, в нем 6 игр из Game Pass
The Guardian назвал ТОП-20 лучших игр 2022 года, в нем 6 игр из Game
Стало известно о состоянии попавшего под обстрел в Донецке Рогозина
Стало известно о состоянии попавшего под обстрел в Донецке Рогозина
Принятие важных решений и переход на новый уровень жизни: календарь предсказаний по картам Ленорман поможет понять, что произойдет в каждом месяце 2023 года
Принятие важных решений и переход на новый уровень жизни: календарь
На дочку Александра Малинина набросились ненавистники
На дочку Александра Малинина набросились ненавистники
Регина Тодоренко рассказала о своем материнстве
Регина Тодоренко рассказала о своем материнстве
Надежда Бабкина получила орден за критику Аллы Пугачевой
Надежда Бабкина получила орден за критику Аллы Пугачевой
ЧП: В кемеровском доме престарелых погибло двадцать человек
ЧП: В кемеровском доме престарелых погибло двадцать человек

Топ на сегодня

О чем книга «Новый русский бизнес», которую обсуждают все предприниматели
О чем книга «Новый русский бизнес», которую обсуждают все
Ани Лорак появилась на вечеринке в Москве
Ани Лорак появилась на вечеринке в Москве
Россиянам начали принудительно закрывать банковские счета в Грузии
Россиянам начали принудительно закрывать банковские счета в Грузии
Российские авиакомпании захотели выкупить застрявшие в РФ из-за санкций самолеты
Российские авиакомпании захотели выкупить застрявшие в РФ из-за
Анастасия Макеева отмечает 41-летие в Луганске
Анастасия Макеева отмечает 41-летие в Луганске

Еще по теме

Жена Рогозина получила тяжелую контузию во время обстрела в Донецке
ЧП: Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин попал под обстрел и серьезно ранен
ВСУ обстреляли ресторан с отмечающим день рождения Рогозиным в Донецке
Рогозин сообщил о гибели помощника при обстреле гостиницы в Донецке