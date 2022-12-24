. Старшего сына Олега Табакова надули мошенники

62-летний сын актера Олега Табакова лишился миллиона рублей при попытке приобрести автомобиль. Антон Табаков подал заявление в полицию. Сын Олега Табакова заявил, что стал жертвой мошенников. Как сообщил источник 5-tv.ru, 62-летний актер и ресторатор призвал привлечь к ответственности некоего Ярослава Коротких, который, по его словам, незаконно завладел его денежными средствами. Сообщается, что Коротких должен был предоставить Табакову услугу по продаже машины, а в результате просто забрал у него деньги. По словам актера, мужчина обманул его на один миллион рублей.А осенью в СМИ попала еще одна громкая история, связанная с именем другой советской звезды. Загородный дом знаменитой актрисы и режиссера Веры Глаголевой, которая погибла от рака четыре года назад, ограбила домработница. Жертвой преступления стала дочь Глаголевой и ее первого мужа, режиссера Родиона Нахапетова. Дело в том, что эта уборщица только несколько месяцев назад устроилась на подработку в дом балерины и актрисы Анны Нахапетовой в престижном поселке Николина Гора. Кражи она начала делать аккуратно и тихо, в несколько приемов. Хозяйка не сразу заметила, что из дома пропадают личные вещи и предметы гардероба. Она обратилась в полицию, и полицейские довольно быстро вычислили воровку. Спалилась она легко: Нахапетова увидела украденное в интернете, на одном из сайтов объявлений. Женщина продавала наворованное с личного аккаунта... Всего она призналась в шести случаях воровства.