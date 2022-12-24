23 декабря стартовали новогодние мероприятия для жителей Ленинского округа Иркутска. В роще «Березка» на улице Баумана, 232 состоялось торжественное открытие елки, сообщает пресс-служба администрации города. Всего сотрудники комитета по управлению округом при поддержке депутатов городской думы организуют 12 праздников.

25 декабря в 15:00 на катке в микрорайоне Березовый, 105 начнется праздник «Мороз потехам не помеха!». В 16:00 в тот же день стартует игровая программа для жителей ТОС «Уютный двор» в микрорайоне Березовый, 75.

27 декабря праздники поочередно проведут на трех площадках: в 13:00 мероприятие начнется на улице Розы Люксембург, 343; в 15:00 — на улице Розы Люксембург, 227; в 16:30 — в сквере напротив дома №1 на улице Шахтерской. 28 декабря жители Ленинского округа смогут побывать на праздниках на улице Баумана, 207 (в 16:00) и на улице Археолога Герасимова, 2 (начало — в 18:00).

29 декабря в 16:30 праздник стартует в сквере у остановки общественного транспорта «Кафе» на улице Сибирских Партизан, 11в. Кроме того, иркутяне могут посетить театрализованные представления в ДКДЦ «Россия» на улице Севастопольская, 216а и в Доме детского творчества №5 на улице Просвещения, 14.

Специалисты определили места, подходящие для запуска фейерверков:





стадион «Локомотив» на улице Академика Образцова, 19;







стадион «Зенит» на улице Авиастроителей, 4а;







парк «Комсомольский»







роща «Березка»;







сквер у Дома детского творчества №5;







территории на улицах Пляжная, 25, и Полярная — в районе залива Радуга и полуострова Кировский;







станция Батарейная – между СНТ «Нептун» и «Ангара-3»;







съезд с Иркутного моста на улице Главная Кировская.





Весь зимний период функционируют хоккейные корты по адресам:





стадион «Локомотив»;







стадион «Зенит»;







на улице Украинской,3;







на улице Сибирских Партизан, 9;







на улице Тельмана, 53 и 54;







на улице Центральной,15;







на улице Баумана, 176;







на улице Мичурина, 8;







на улице Куликовская, 8;







на улице Воровского, 11;







на станции Батарейная — улица 2-й Городок и в микрорайоне Березовый, 105;







на улице Сибирских Партизан, 19 (№ 37);







на улице Розы Люксембург, 317А (школа №30);







на улице Севастопольской, 218 (школа №38);







на улице Баумана, 50 (школа №45).





Покататься с горки можно на улицах:





Пржевальского, 28, 50 и 168;







Ледовского, 22;







Розы Люксембург, 17;







Тельмана 7;







Баумана, 214/1 и 216/1;







Волгоградская, 49;







Гравийная, 10;







Сибирских Партизан, 22 и 32;







сквер на Маршала Говорова и на Шахтерской.





В Октябрьском округе Иркутска пройдет 20 новогодних мероприятий. В Правобережном округе Иркутска к Новому году также подготовили уличные игровые программы. Вчера праздники стартовали в Свердловском округе.