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Стартовали новогодние мероприятия для жителей Ленинского округа Иркутска

Стартовали новогодние мероприятия для жителей Ленинского округа Иркутска

23 декабря стартовали новогодние мероприятия для жителей Ленинского округа Иркутска. В роще «Березка» на улице Баумана, 232 состоялось торжественное открытие елки, сообщает пресс-служба администрации города. Всего сотрудники комитета по управлению округом при поддержке депутатов городской думы организуют 12 праздников.

25 декабря в 15:00 на катке в микрорайоне Березовый, 105 начнется праздник «Мороз потехам не помеха!». В 16:00 в тот же день стартует игровая программа для жителей ТОС «Уютный двор» в микрорайоне Березовый, 75.

27 декабря праздники поочередно проведут на трех площадках: в 13:00 мероприятие начнется на улице Розы Люксембург, 343; в 15:00 — на улице Розы Люксембург, 227; в 16:30 — в сквере напротив дома №1 на улице Шахтерской. 28 декабря жители Ленинского округа смогут побывать на праздниках на улице Баумана, 207 (в 16:00) и на улице Археолога Герасимова, 2 (начало — в 18:00).

29 декабря в 16:30 праздник стартует в сквере у остановки общественного транспорта «Кафе» на улице Сибирских Партизан, 11в. Кроме того, иркутяне могут посетить театрализованные представления в ДКДЦ «Россия» на улице Севастопольская, 216а и в Доме детского творчества №5 на улице Просвещения, 14.

Специалисты определили места, подходящие для запуска фейерверков:


стадион «Локомотив» на улице Академика Образцова, 19;



стадион «Зенит» на улице Авиастроителей, 4а;



парк «Комсомольский»



роща «Березка»;



сквер у Дома детского творчества №5;



территории на улицах Пляжная, 25, и Полярная — в районе залива Радуга и полуострова Кировский;



станция Батарейная – между СНТ «Нептун» и «Ангара-3»;



съезд с Иркутного моста на улице Главная Кировская.

Весь зимний период функционируют хоккейные корты по адресам:


стадион «Локомотив»;



стадион «Зенит»;



на улице Украинской,3;



на улице Сибирских Партизан, 9;



на улице Тельмана, 53 и 54;



на улице Центральной,15;



на улице Баумана, 176;



на улице Мичурина, 8;



на улице Куликовская, 8;



на улице Воровского, 11;



на станции Батарейная — улица 2-й Городок и в микрорайоне Березовый, 105;



на улице Сибирских Партизан, 19 (№ 37);



на улице Розы Люксембург, 317А (школа №30);



на улице Севастопольской, 218 (школа №38);



на улице Баумана, 50 (школа №45).

Покататься с горки можно на улицах:


Пржевальского, 28, 50 и 168;



Ледовского, 22;



Розы Люксембург, 17;



Тельмана 7;



Баумана, 214/1 и 216/1;



Волгоградская, 49;



Гравийная, 10;



Сибирских Партизан, 22 и 32;



сквер на Маршала Говорова и на Шахтерской.

В Октябрьском округе Иркутска пройдет 20 новогодних мероприятий. В Правобережном округе Иркутска к Новому году также подготовили уличные игровые программы. Вчера праздники стартовали в Свердловском округе.

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По материалам: irk

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