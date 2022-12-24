. Сунак предложил бездомному попробовать заняться бизнесом

Премьер-министр Британии Риши Сунак предложил бездомному заняться бизнесом

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак навестил приют для бездомных и посоветовал одному из постояльцев попробовать себя в бизнесе. Кадры с неловкой беседой, которая состоялась в преддверии Рождества, опубликовало издание Daily Mail.

На записи видно, как Сунак, которому поручили подавать завтрак бездомным, попытался поддержать разговор с одним из постояльцев. «Вы пытаетесь разобраться в экономической ситуации?» — обратился к Сунаку мужчина, прежде чем тот ответил, что это — именно то, чем он пытается заниматься.

В свою очередь, Сунак спросил собеседника, работает ли тот в бизнесе. Мужчина ответил, что он бездомный, но бизнес ему интересен. Он также уточнил, что наиболее привлекательной ему кажется сфера финансов. Премьер отметил, что он и сам финансист и решил уточнить, действительно ли британец видит себя именно в этой сфере.

«Да, я бы не возражал. Но, не знаю, сначала я хотел бы пережить Рождество», — признался его собеседник.

Ранее сообщалось, что Сунак, который был назначен на пост премьера Британии в октябре, оказался богаче короля Карла III.