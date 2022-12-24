The Guardian назвал ТОП-20 лучших игр 2022 года, в нем 6 игр из Game Pass
Журналисты авторитетного британского портала/газеты The Guardian опубликовали свой ТОП-20 лучших игр 2022 года. В этом ТОПе на первом месте оказалась игра Wordle — словесный проект, который впервые вышел еще в 2021 году, а в 2022 году был приобретен The New York Times. На втором месте находится Elden Ring — игра, которая получила в этом году высшую награду в рамках The Game Awards. А замыкает тройку консольный эксклюзив Xbox Series X | S — высокооцененная игра IMMORTALITY, которая с момента релиза доступна в Game Pass.
Всего же в ТОП-20 от The Guardian оказалось 6 игр из Game Pass, а так выглядит полный список лучших игр по версии британских журналистов:
Wordle
Elden Ring
Immortality
Stray
God of War Ragnarök
Norco
Tunic
Cult of the Lamb
The Case of the Golden Idol
Bayonetta 3
Nintendo Switch Sports
Total War: Warhammer III
Splatoon 3
Neon White
Pentiment
Horizon Forbidden West
OlliOlli World
Return to Monkey Island
A Little to the Left
Marvel Snap
Игры из Game Pass в списке выше выделены жирным. А так выглядел ТОП-15 от The Guardian в 2021 году.