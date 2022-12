. The Guardian назвал ТОП-20 лучших игр 2022 года, в нем 6 игр из Game Pass

Журналисты авторитетного британского портала/газеты The Guardian опубликовали свой ТОП-20 лучших игр 2022 года. В этом ТОПе на первом месте оказалась игра Wordle — словесный проект, который впервые вышел еще в 2021 году, а в 2022 году был приобретен The New York Times. На втором месте находится Elden Ring — игра, которая получила в этом году высшую награду в рамках The Game Awards. А замыкает тройку консольный эксклюзив Xbox Series X | S — высокооцененная игра IMMORTALITY, которая с момента релиза доступна в Game Pass.

Всего же в ТОП-20 от The Guardian оказалось 6 игр из Game Pass, а так выглядит полный список лучших игр по версии британских журналистов:

WordleElden RingStrayGod of War RagnarökCult of the LambThe Case of the Golden IdolBayonetta 3Nintendo Switch SportsSplatoon 3Neon WhiteHorizon Forbidden WestOlliOlli WorldA Little to the LeftMarvel Snap

Игры из Game Pass в списке выше выделены жирным. А так выглядел ТОП-15 от The Guardian в 2021 году.