. The Guardian назвал ТОП-20 лучших игр 2022 года, в нем 6 игр из Game Pass
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The Guardian назвал ТОП-20 лучших игр 2022 года, в нем 6 игр из Game Pass

The Guardian назвал ТОП-20 лучших игр 2022 года, в нем 6 игр из Game Pass


Журналисты авторитетного британского портала/газеты The Guardian опубликовали свой ТОП-20 лучших игр 2022 года. В этом ТОПе на первом месте оказалась игра Wordle — словесный проект, который впервые вышел еще в 2021 году, а в 2022 году был приобретен The New York Times. На втором месте находится Elden Ring — игра, которая получила в этом году высшую награду в рамках The Game Awards. А замыкает тройку консольный эксклюзив Xbox Series X | S — высокооцененная игра IMMORTALITY, которая с момента релиза доступна в Game Pass.

Всего же в ТОП-20 от The Guardian оказалось 6 игр из Game Pass, а так выглядит полный список лучших игр по версии британских журналистов:



Wordle



Elden Ring



Immortality



Stray



God of War Ragnarök



Norco



Tunic



Cult of the Lamb



The Case of the Golden Idol



Bayonetta 3



Nintendo Switch Sports



Total War: Warhammer III



Splatoon 3



Neon White



Pentiment



Horizon Forbidden West



OlliOlli World



Return to Monkey Island



A Little to the Left



Marvel Snap

Игры из Game Pass в списке выше выделены жирным. А так выглядел ТОП-15 от The Guardian в 2021 году.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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