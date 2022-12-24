. Традиции и поверья церковно-народного праздника Никонов день, 24 декабря 2022 года

Православная церковь 24 декабря отмечает Никонов день. В эту дату вспоминают не только монаха Никона Печерского, но также и святых Даниила Столпника и Луку Столпника. Этот праздник имеет много интересных традиций и примет.

История возникновения церковного праздника Никонов день 24 декабря

Никон Сухой был рождён в знатной семье. Он отказался от своих богатств, стал монахом в Киево-Печерском монастыре. Во время одного из нашествий был взят в плен, он был подвергнут жестоким истязаниям. Каратели планировали получить за него большой выкуп. Когда Никон отказался платить, его стали морить голодом. Летом выставляли на жару, а зимой – на сильный мороз. Но преподобный мужественно выдержал все муки и благодарил Бога. Через три дня Никон стал невидимым, сила перенесла преподобного в Успенскую церковь.





Даниил Столпник был христианским монахом. У его родителей долгое время не было детей, но они не теряли надежду и неустанно обращались с молитвами к Господу. Они поклялись, что если небеса подарят им ребёнка, то они отдадут его служению Богу. Их просьба была услышана, и в семье родился мальчик. Пять лет ребёнок рос без имени, родители хотели, чтобы он получил его от Бога. Настоятель монастыря открыл священную богослужебную книгу и попал на слова пророка Даниила, в честь которого и был назван мальчик.





В 12 лет Даниил покинул отчий дом и стал служить Богу. Однажды он встретил Симеона Столпника, который был подвязан к столбу. Даниил таким же способом решил мужественно преодолеть испытания. За это Господь наделил его даром исцеления. На месте его отшельничества собирались странники и те, кто нуждался в помощи. Даниила назначили священником, но даже во время посвящения он не спустился со столба, на котором он провел более 30 лет.





Преподобный Лука, Новый Столпник служил при Константине VII. Принимал активное участие в военных действиях, но смог выжить. После этого он поменял свои взгляды на жизнь и стал монахом. Со временем его посвятили в священники. Стремление к совершенству натолкнуло его на мысли встать на столп. Так он провёл три года. Потом по воле Господа он пошёл на гору Олимп, где возвёл себе столп, на котором стоял на протяжении 45 лет.

Традиции и поверья праздника Никонов день

В народном календаре 24 декабря празднуют День Никона, Данилы и Луки. Святому Никону в этот день молились, чтобы отогнать нечисть, которая хочет проникнуть в дом под видом метели.





«Печная зола, лети, лихорадку забери».

Наши предки на Никона зажигали факел, чтобы ярким светом прогнать нечисть. Говорили, что пока солнце не спустится по золотой лестнице на землю, ведьмы на метлах будут летать и раздувать метели. В старину люди в порыве ветра видели демона, пытающегося пробраться в жилище. Чтобы злая сущность не смогла попасть в дом, у порога острием вверх клали топор. В течение дня 24 декабря люди старались без особой надобности не выходить из жилища. Спать ложились очень рано, чтобы тёмные силы не захватили их. Считалось, что так человек может погибнуть. Плохой приметой считали, что если в день Никона разобьется горшок с кашей, то нечисти удалось проникнуть в дом. Поэтому скоро в семье начнутся беды. Хотя крестьяне и опасались бесов, но 24 декабря к нечистой силе все же обращались за помощью. Если человека знобило, то он брал золу из печи, выходил на улицу, шёл к ближайшему перекрёстку. Вставал к ветру спиной и произносил такие слова заговора:

Человек рассыпал золу, возвращался домой и до утра не произносил ни слова. К рассвету больной выздоравливал.

В этот день у яблони проговаривали заветное желание. Веточку дерева заносили в дом, загадывали на неё желание и ставили в воду. Если к Рождеству она распустится, то задуманное исполнится; не распустится – не сбудется. А если зацветёт, то в доме всегда будет царить благополучие.

Приметы на 24 декабря





Наши предки по этому дню судили о том, какой будет зима.

Если по обе стороны от солнца появились светлые пятна, то скоро ударят сильные морозы. Лучи солнца вверх простираются – к стуже, вниз – к метели. Если вечером вороны ведут себя беспокойно и не могут найти ночлег, то ожидается снежная метель. Несколько белок поселились в одном дупле – будут морозы. Горшки через край кипят – будет пасмурно и слякотно. Именины в этот день празднуют: Александр, Никон, Даниил, Иван, Николай, Пётр.

Человек, рождённый 24 декабря, по гороскопу Козерог. Эти люди отличаются положительной энергетикой, доброжелательно настроены. В качестве талисмана им подходят опал и нефрит.