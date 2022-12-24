. Убийцы Авраама Руссо получили серьезные сроки

Певец Авраам Руссо едва выжил после покушения. В начале 2000-х на Авраама Руссо напали после концерта и ранили в ногу, он чуть было не лишился жизни. Лишь 16 лет спустя стало известно, сколько виновные получат за покушение на жизнь артиста. За покушение на убийство певца ответят лишь два человека, третий — Михаил Демкин — скончался еще в 2014 году. К слову, его наследница надеялась, что присяжные простят его. Демкина упомянули в приговоре и признали, что он должен был ответить за преступление, но уголовное преследование прекращено. Его напарники Виталий Джур и Алексей Трясников отказывались давать показания против себя. Прокурор требовал для первого заключение на 10 лет в колонии строгого режима, а для Трясникова — 14 лет.Так, Хамовнический районный суд Москвы решил, что Трясников проведет в тюрьме 12 лет, а Джур — 9. Следствие считает, что организатором покушения был бизнесмен Тельман Исмаилов, однако его дело рассматривается в отдельном производстве, потому что он скрывается за границей, сообщает «МК». Руссо до сих пор не может оправиться после нападения. После него артист уехал в Америку, где чувствовал себя спокойнее. Но когда ему нужно было приезжать в Россию, то обращался за помощью к силовикам. «Я пристрелянный человек, видел эту боль, опасность. И она до сих пор существует, по-прежнему есть недобрые люди, которые могут попытаться как-то мне навредить. Конечно, в Америке безопаснее. Если я там вызываю полицию, она приезжает через 3 минуты! А здесь… Сегодня я нахожусь под государственной защитой Российской Федерации, мне выделены сотрудники ОМОНа. Когда чувствую, что они мне необходимы, вызываю: и тогда за мной по пятам следуют три максимально вооруженных человека. В обычной жизни, когда я дома с мамой, они мне, конечно, не так требуются — но все равно должны стоять внизу 24 на 7. Раньше такого не было, охрана появилась около двух лет назад», — рассказывал в интервью Авраам.