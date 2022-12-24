. Убийцы Авраама Руссо получили серьезные сроки
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Убийцы Авраама Руссо получили серьезные сроки

Убийцы Авраама Руссо получили серьезные сроки
Певец Авраам Руссо едва выжил после покушения. В начале 2000-х на Авраама Руссо напали после концерта и ранили в ногу, он чуть было не лишился жизни. Лишь 16 лет спустя стало известно, сколько виновные получат за покушение на жизнь артиста. За покушение на убийство певца ответят лишь два человека, третий — Михаил Демкин — скончался еще в 2014 году. К слову, его наследница надеялась, что присяжные простят его. Демкина упомянули в приговоре и признали, что он должен был ответить за преступление, но уголовное преследование прекращено. Его напарники Виталий Джур и Алексей Трясников отказывались давать показания против себя. Прокурор требовал для первого заключение на 10 лет в колонии строгого режима, а для Трясникова — 14 лет.
Так, Хамовнический районный суд Москвы решил, что Трясников проведет в тюрьме 12 лет, а Джур — 9. Следствие считает, что организатором покушения был бизнесмен Тельман Исмаилов, однако его дело рассматривается в отдельном производстве, потому что он скрывается за границей, сообщает «МК». Руссо до сих пор не может оправиться после нападения. После него артист уехал в Америку, где чувствовал себя спокойнее. Но когда ему нужно было приезжать в Россию, то обращался за помощью к силовикам. «Я пристрелянный человек, видел эту боль, опасность. И она до сих пор существует, по-прежнему есть недобрые люди, которые могут попытаться как-то мне навредить. Конечно, в Америке безопаснее. Если я там вызываю полицию, она приезжает через 3 минуты! А здесь… Сегодня я нахожусь под государственной защитой Российской Федерации, мне выделены сотрудники ОМОНа. Когда чувствую, что они мне необходимы, вызываю: и тогда за мной по пятам следуют три максимально вооруженных человека. В обычной жизни, когда я дома с мамой, они мне, конечно, не так требуются — но все равно должны стоять внизу 24 на 7. Раньше такого не было, охрана появилась около двух лет назад», — рассказывал в интервью Авраам. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Иосиф Пригожин жутко потолстел
Иосиф Пригожин жутко потолстел
Никита Михалков рассказал, как нашел любовь всей жизни
Никита Михалков рассказал, как нашел любовь всей жизни
Принц Гарри обидел Кейт Миддлтон
Принц Гарри обидел Кейт Миддлтон
Убийцы Авраама Руссо получили серьезные сроки
Убийцы Авраама Руссо получили серьезные сроки
На мужа Ксении Бородиной набросились фанаты
На мужа Ксении Бородиной набросились фанаты
Слава вместе с бывшим мужем отметили 11-летие дочери Антонины
Слава вместе с бывшим мужем отметили 11-летие дочери Антонины
Мария Берсенева родила девочку
Мария Берсенева родила девочку
Лера Кудрявцева сводила подросшую дочь на каток
Лера Кудрявцева сводила подросшую дочь на каток
Умер солист британской группы Faithless
Умер солист британской группы Faithless
Экспорт из Белоруссии в Россию достиг рекордного уровня
Экспорт из Белоруссии в Россию достиг рекордного уровня
Новости Game Pass за 17-24 декабря: что добавили, скоро удалят и разные материалы
Новости Game Pass за 17-24 декабря: что добавили, скоро удалят и
Стали известны время и место похорон юмориста Александра Пономаренко
Стали известны время и место похорон юмориста Александра Пономаренко

Топ на сегодня

О чем книга «Новый русский бизнес», которую обсуждают все предприниматели
О чем книга «Новый русский бизнес», которую обсуждают все
Российские авиакомпании захотели выкупить застрявшие в РФ из-за санкций самолеты
Российские авиакомпании захотели выкупить застрявшие в РФ из-за
В Германии прокомментировали указ Путина об ограничениях для «Газпрома»
В Германии прокомментировали указ Путина об ограничениях для
Россиянам рассказали о пяти распространенных мифах о кредитах
Россиянам рассказали о пяти распространенных мифах о кредитах
Диета Аллы Довлатовой может быть опасна
Диета Аллы Довлатовой может быть опасна

Еще по теме

Авраам Руссо угодил в американскую клинику
Авраама Руссо хотел убить бездомный труп
СКР назвал виновных в деле о покушении на Авраама Руссо в 2006 году: кто напал на певца
Авраам Руссо едва не лишился ноги