. Участник "Дом-2" Олег Майами побил бывшего футболиста "Спартака" Георгия Тигиева: устроили рубку

10 декабря состоялся поединок между экс-участником "Дома-2" Олегом Майами и футболистом Георгием Тигиевым. Результат держали в тайне, однако было известно, что бойцы неплохо поработали друг над другом и обоим понадобилась медицинская помощь.

Сегодня стало известно, что победу одержал Олег Майами. По итогам трех раундов все судьи единогласно проголосовали за него.

Конфликт между ними начался летом, когда на мероприятии Медиалиги игрок команды "На Спорте" Олег Майами повздорил с президентом "БроукБойз" Райзеном. Сообщается, что в сторону Олега полетели оскорбления и он решил ответить на них кулаками.



Защитник "БроукБойз" Георгий Тигиев встал на сторону Райзена и стал добиваться поединка с Олегом. Промоушен "Наше Дело" решил ему в этом помочь и занялся организацией боя между спортсменами.

Тигиев извинился за поражение, лежа в октагоне

Отомстить за честь президента своей команды Тигиеву не удалось, и в интервью после боя он извинился перед всеми, кого подвел.

Я извиняюсь, у меня какое-то обезвоживание, поэтому. Что пошло не по плану? Я проиграл, что пошло? Все. Олежка — молодец, я его поздравляю, всем спасибо. Извините, пацаны, кого подвел.

Участие в будущих боях Георгий не исключил, заявив, что пока ничего не может сказать.