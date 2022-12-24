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Умер гендиректор Адмиралтейских верфей Александр Бузаков

Умер гендиректор Адмиралтейских верфей Александр БузаковОСК: гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков умер на 67-м году жизни

Генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков ушел из жизни в возрасте 66 лет. Об этом сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

В пресс-службе указали, что на родном предприятии Бузаков работал тридцать пять лет, начав карьеру с должности инженера, которую занял после окончания кораблестроительного института.

«Занимался любимым делом не щадя себя, и в самые трудные для отрасли годы делал все, чтобы возродить мощь и славу Адмиралтейских верфей. Его не просто любили — его уважали за надежность, за верность слову, профессии и стране. За неравнодушие, за то, что всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался», — отметили в пресс-службе, добавив что «Адмиралтейские верфи» и все отечественное судостроение понесли невосполнимую утрату.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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