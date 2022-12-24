. Умер солист британской группы Faithless

Умер 65-летний солист британской группы Faithless Макси Джаз

Солист британской электронной группы Faithless Макси Джаз (Максвелл Фрейзер) скончался в возрасте 65 лет. Об этом говорится на странице музыкальной группы в Twitter.

«Он был человеком, который изменил нашу жизнь во многих отношениях. Он придал нашей музыке надлежащий смысл и идею», — написали в аккаунте коллектива.

Макси Джаз, по мнению команды, «был блестящим автором текстов и диджеем».

Группа Faithless была создана в 1995 году. За свою карьеру коллектив выпустил шесть студийных альбомов. Одним из самых известных хитов остается композиция «Insomnia». В 2011 году коллектив объявил о распаде.