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Умер солист британской группы Faithless

Умер солист британской группы FaithlessУмер 65-летний солист британской группы Faithless Макси Джаз

Солист британской электронной группы Faithless Макси Джаз (Максвелл Фрейзер) скончался в возрасте 65 лет. Об этом говорится на странице музыкальной группы в Twitter.

«Он был человеком, который изменил нашу жизнь во многих отношениях. Он придал нашей музыке надлежащий смысл и идею», — написали в аккаунте коллектива.

Макси Джаз, по мнению команды, «был блестящим автором текстов и диджеем».

Группа Faithless была создана в 1995 году. За свою карьеру коллектив выпустил шесть студийных альбомов. Одним из самых известных хитов остается композиция «Insomnia». В 2011 году коллектив объявил о распаде.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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