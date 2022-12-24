. В Белгородской области госпитализирован подорвавшийся на мине подросток
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В Белгородской области госпитализирован подорвавшийся на мине подросток

В селе Щетиновка Белгородской области 14-летний мальчик подорвался, наступив на «неустановленный взрывоопасный предмет». В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, подросток «с травматическим повреждение стопы и лица» был доставлен в областную детскую больницу.

Гладков призвал жителей региона «уделить особое внимание детям», особенно с учетом предстоящих праздников. Получивший травмы ребенок только в субботу приехал к отцу в Щетиновку, которая находится рядом с украинской границей, и «забыл об опасности», отметил он.

Он попросил родителей объяснить детям, что «нельзя брать в руки опасные предметы», «ходить в опасные и незнакомые места на приграничной территории». В случае если они что-то заметят, надо отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.   

# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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