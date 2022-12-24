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В бундестаге предрекли Германии превращение в государство-банкрота

В бундестаге предрекли Германии превращение в государство-банкротаВице-спикер бундестага Кубики рассказал о рисках банкротства Германии из-за энергокризиса

Германия рискует стать неблагополучным государство-банкротом. Об этом в интервью немецкой газете Bild am Sonntag предупредил вице-спикер бундестага ФРГ Вольфганг Кубики.

Вице-спикер Кубики оценил риски многолетних выплат энергетического вспомоществования (система пособий по бедности) и предрек, что они могут привести Германию к государственному банкротству. По словам Кубики, в других сферах жизни страны будет не хватать 110 миллиардов евро, которые будут дополнительно использованы для импорта энергии после отказа от российских энергоресурсов.

«Эти деньги не напечатать и не покрыть с помощью налогоплательщика», — заявил вице-спикер бундестага. Он рассказал, что его приводит в бешенство нежелание коалиционного правительства заниматься атомной энергетикой и добычей газа в шельфах. Политик заметил, что многие немцы полагают, что страна находится на пути к дисфункции своего государства.

15 декабря сообщалось, что между странами ЕС продолжаются споры по новому пакету санкций против России. Германия, Франция и Нидерланды потребовали внести коррективы в десятый пакет санкций, связанные с поставками российских удобрений и продовольствия развивающимся странам.

22 декабря Евросоюз утвердил динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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