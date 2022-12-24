В Германии прокомментировали указ Путина об ограничениях для «Газпрома»
Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea прокомментировала указ президента России Владимира Путина, который устанавливает для «Газпрома» ограничения по закупке газа у совместных предприятий (СП) с европейскими компаниями. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы приняли к сведению указ президента», — заявили в компании. Там добавили, что в настоящее время детально анализируют ситуацию.
22 декабря Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании «Газпром» запрещается приобретать газ и услуги у СП из «недружественных» стран — австрийской OMV и немецкой Wintershall Dea — до 1 октября 2023 года. Речь идет об оплате поставок природного газа, газового конденсата и услуг, связанных с их добычей, на Южно-Русском месторождении и Ачимовских залежах Уренгойского месторождения.
Позже представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что указ не является ответом на потолок цен на топливо. По его словам, документ, касающийся «Газпрома», — реакция на действия некоторых «недружественных» государств.