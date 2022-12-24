. В Германии прокомментировали указ Путина об ограничениях для «Газпрома»
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В Германии прокомментировали указ Путина об ограничениях для «Газпрома»

В Германии прокомментировали указ Путина об ограничениях для «Газпрома»Компания Wintershall Dea заявила, что изучает указ Путина об ограничениях для «Газпрома»

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea прокомментировала указ президента России Владимира Путина, который устанавливает для «Газпрома» ограничения по закупке газа у совместных предприятий (СП) с европейскими компаниями. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы приняли к сведению указ президента», — заявили в компании. Там добавили, что в настоящее время детально анализируют ситуацию.

22 декабря Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании «Газпром» запрещается приобретать газ и услуги у СП из «недружественных» стран — австрийской OMV и немецкой Wintershall Dea — до 1 октября 2023 года. Речь идет об оплате поставок природного газа, газового конденсата и услуг, связанных с их добычей, на Южно-Русском месторождении и Ачимовских залежах Уренгойского месторождения.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что указ не является ответом на потолок цен на топливо. По его словам, документ, касающийся «Газпрома», — реакция на действия некоторых «недружественных» государств.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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