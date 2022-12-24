. В Иркутской области из-за ОРВИ приостанавливают занятия групп в детсадах и классов в школах

В Иркутской области из-за роста заболеваемости ОРВИ среди населения уже приостановили занятия некоторых групп в детсадах и некоторых классов в школах. Данные журналисту IRK.ru предоставили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Частично занятия прекратились в учреждениях образования в Качугском, Баяндаевском, Жигаловском районах. В основном это малокомплектные группы в детских садах и малочисленные классы в школах. Полностью закрытых на карантин учреждений образования в регионе еще нет.

В Иркутской области отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. По данным на понедельник 19 декабря показатель заболеваемости находился выше эпидемического порога на 18,7%. Зафиксировали 32 593 заражений ОРВИ, 21 221 — среди детей. Грипп подтвердили у 61 человека.

UPD: в 13:39 в новость внесены изменения. По уточненной информации, полностью закрытые на карантин учреждения образования есть в Тайшетском, Баяндаевском, Усольском, Жигаловском, Мамско-Чуйском районах. В Иркутском районе школы и детские сады работают в обычном режиме.