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В Японии перестанут страховать суда в водах России от военного ущерба

В Японии перестанут страховать суда в водах России от военного ущербаNikkei: в Японии с 1 января перестанут страховать суда в водах России от военного ущерба

Крупнейшие страховые компании Японии с 1 января перестанут страховать суда, навигация которых проходит в акватории России и Украины, от военного ущерба. Об этом сообщает со ссылкой на источники газета Nikkei.

По информации издания, соответствующее решение связано с отказом зарубежных компаний, которые занимаются перестрахованием, заключать соглашения на основе рисков, связанных с навигацией в акватории России. Японская сторона планирует после рождественских каникул начать переговоры с зарубежными фирмами на тему возобновления покрытия ущерба от военных столкновений ради обеспечения стабильных поставок СПГ с «Сахалина-2».

В свою очередь, японский чиновник пояснил ТАСС, что проект «Сахалин-2» обеспечивает почти 9 процентов потребления Японией сжиженного природного газа, почти целиком идущего на выработку электроэнергии, обеспечивая 3 процента ее генерации в стране.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Японии в документе о введении потолка цен на российскую нефть пояснило, что под понятие «нефть российского происхождения» попадет топливо, произведенное в России вне зависимости от места погрузки.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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