. В Кемерово после гибели 22 россиян предложили лицензировать дома престарелых
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В Кемерово после гибели 22 россиян предложили лицензировать дома престарелых

В Кемерово после гибели 22 россиян предложили лицензировать дома престарелыхГубернатор Кемерово предложил лицензировать дома престарелых после гибели 22 россиян

Глава Кемеровской области предложил ввести институт лицензирования частных домов престарелых после того, как в результате пожара в местном приюте погибли 22 россиянина. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, губернатор региона Сергей Цивилев пообещал выйти с законодательной инициативой о введении института лицензирования подобных учреждений. В свою очередь Главный государственный инспектор России по пожарному надзору отметил необходимость комплексного подхода к решению вопроса по лицензированию частных приютов и домов престарелых.

Ранее 24 декабря сообщалось, что организатору кемеровского приюта могут назначить от 5 до 10 лет лишения свободы.

О пожаре в приюте стало известно в ночь на субботу, 24 декабря. В сгоревшем здании располагался нелегальный дом престарелых. Позже выяснилось, что владелец частного дома давал приют бездомным, и такое заведение работало неофициально на протяжении трех лет. Причиной возгорания стало неправильное использование печи. В огне погибли 22 человека.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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