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В Милане задумались об отмене балета «Распутин» с Полуниным из-за угроз

В Милане задумались об отмене балета «Распутин» с Полуниным из-за угрозМиланский театр сообщил о планах отменить балет «Распутин» с Сергеем Полуниным из-за угроз

В миланском театре «Арчимбольди» задумались о приостановке показов балета «Распутин» с участием российского танцора украинского происхождения Сергея Полунина из-за угроз, поступающих в администрацию учреждения. Об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на директора театра Джанмарио Лонгони.

Администрация театра о планах отменить выступления сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). «Несмотря на веру в свободу выражения мнений и художественную аполитичность, дирекция театра работает над приостановкой повторов балета "Распутин", заявленных в программе с декабря 2019 года», — было сказано в сообщении.

Как отмечает издание, в сети появились петиции с требованием не допускать Полунина к постановке. Его выступления были запланированы в театре на 28 и 29 января 2023 года.

«Мы получаем угрозы. Наши сотрудники получают угрозы. А если он [Полунин] приедет, а потом в зале что-нибудь случится? Раздражает то, что это происходит под пацифистским предлогом. Они хотят не только мира, но и заставить замолчать тех, кто не думает так же, как они», — заявил Лонгони, выражая обеспокоенность о возможных инцидентах.

Ранее итальянский театр «Ла Скала» объяснил решение открыть сезон русской оперой.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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