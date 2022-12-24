. В Нижнеудинске государственного лесного инспектора осудили на 7,5 года за получение взятки
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » В Нижнеудинске государственного лесного инспектора осудили на 7,5 года за получение взятки

В Нижнеудинске государственного лесного инспектора осудили на 7,5 года за получение взятки

В Нижнеудинске суд рассмотрел уголовное дело в отношении государственного лесного инспектора. 49-летнего мужчину обвиняли в получении взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Следствием и судом установлено, что 18 марта инспектор, находясь в здании территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Нижнеудинскому лесничеству, вымогал от главы крестьянско-фермерского хозяйства взятку 100 тысяч рублей. Взамен он обещал не привлекать предпринимателя к административной ответственности за нарушения правил лесопользования. Кроме того, фигурант до 19 марта в своем доме незаконно хранил винтовочные патроны, являющиеся боеприпасами.

Мужчину признали виновным по пункту «б» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки, совершенное с вымогательством» и части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное хранение боеприпасов». Суд с учетом мнения прокурора назначил подсудимому наказание в виде 7,5 года исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на срок 5 лет.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Атмосферный триллер Darkwood теперь оптимизирован до Xbox Series X | S
Атмосферный триллер Darkwood теперь оптимизирован до Xbox Series X | S
«Доступная среда для инвалидов» приглашает иркутян поддержать акцию по покупке новогодних подарков
«Доступная среда для инвалидов» приглашает иркутян поддержать акцию
Подозреваемый в контрабанде леса мэр Куйтунского района Алексей Мари ушел в отставку
Подозреваемый в контрабанде леса мэр Куйтунского района Алексей Мари
В Нижнеудинске государственного лесного инспектора осудили на 7,5 года за получение взятки
В Нижнеудинске государственного лесного инспектора осудили на 7,5
Гороскоп на 2023 год от Василисы Володиной: каким он будет для каждого знака зодиака
Гороскоп на 2023 год от Василисы Володиной: каким он будет для
Россияне назвали главные "безрассудства" 2022 года
Россияне назвали главные "безрассудства" 2022 года
Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово увеличилось до 22
Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово увеличилось
В России продлили программу льготного кредитования закупок
В России продлили программу льготного кредитования закупок
На могиле целительницы Джуны происходит мистика - сторожа обходят могилу стороной
На могиле целительницы Джуны происходит мистика - сторожа обходят
О чем книга «Новый русский бизнес», которую обсуждают все предприниматели
О чем книга «Новый русский бизнес», которую обсуждают все
МИД России заявил о сохранении объема прокачки нефти через Украину
МИД России заявил о сохранении объема прокачки нефти через Украину
Что ждать от Xbox в 2023 году показали журналисты IGN в новом видео
Что ждать от Xbox в 2023 году показали журналисты IGN в новом видео

Топ на сегодня

О чем книга «Новый русский бизнес», которую обсуждают все предприниматели
О чем книга «Новый русский бизнес», которую обсуждают все
Пациенты из разных стран показали, чем их кормили в больницах (18 фото)
Пациенты из разных стран показали, чем их кормили в больницах (18
Российские власти дали прогноз по ценам на нефть в 2023 году
Российские власти дали прогноз по ценам на нефть в 2023 году
Ани Лорак появилась на вечеринке в Москве
Ани Лорак появилась на вечеринке в Москве
Минфин призвал регионы не полагаться на дотации от Москвы
Минфин призвал регионы не полагаться на дотации от Москвы

Еще по теме

В Нижнеудинске суд приговорил врача к штрафу за взятку при оформлении больничных
Директора лесного хозяйства в Ростовской области задержали в момент получения взятки
Глава отдела СК задержан за 5-миллионную взятку в Петербурге
Инспектор Ространснадзора Высоцкий задержан за взятку