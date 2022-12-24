. В Нижнеудинске государственного лесного инспектора осудили на 7,5 года за получение взятки

В Нижнеудинске суд рассмотрел уголовное дело в отношении государственного лесного инспектора. 49-летнего мужчину обвиняли в получении взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Следствием и судом установлено, что 18 марта инспектор, находясь в здании территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Нижнеудинскому лесничеству, вымогал от главы крестьянско-фермерского хозяйства взятку 100 тысяч рублей. Взамен он обещал не привлекать предпринимателя к административной ответственности за нарушения правил лесопользования. Кроме того, фигурант до 19 марта в своем доме незаконно хранил винтовочные патроны, являющиеся боеприпасами.

Мужчину признали виновным по пункту «б» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки, совершенное с вымогательством» и части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное хранение боеприпасов». Суд с учетом мнения прокурора назначил подсудимому наказание в виде 7,5 года исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на срок 5 лет.