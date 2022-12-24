. В России предлагают отказаться от оглашения полного текста приговора в суде

Совершенствование системы законодательства, регулирующего работу судей, и оптимизация работы судебных органов стали главными темами для обсуждения на десятом Всероссийском съезде судей. Съезд прошел в конце ноября в Государственном Кремлевском дворце с участием президента России Владимира Путина. О нововведениях журналистам на пресс-конференции 23 декабря рассказала делегат съезда, председатель квалификационной коллегии судей Иркутской области, судья Иркутского областного суда Татьяна Алёхина.

Судья отметила, что сейчас обсуждается инициатива о сокращении судебных процедур. В частности, предлагается не зачитывать полный текст приговора на заседании суда, а оглашать только вводную и резолютивную части.

Кроме того, в судебную систему вводят элементы электронного правосудия, в частности, действует система электронного распределения дел. Если раньше дела судьям распределял председатель суда, то сейчас это делает модуль. По словам Татьяна Алёхиной, это дает дополнительные гарантии объективности и независимости судей, исключает подозрения в том, что председатель может влиять на эту процедуру.

В российских судах действует система обязательного аудиопротоколирования — ведется аудиозапись каждого судебного заседания. Это повышает качество судебного делопроизводства, дисциплинирует участников процесса, позволяет снять сомнения в том, что происходило в суде.

В судах Иркутской области с каждым годом растет количество дел. К примеру, за первые девять месяцев 2021 года все суды Иркутской области рассмотрели 671 025 дел, за тот же период 2022 года — 752 657. Всего в прошлом году было рассмотрено 940 653 дел, их них мировыми судьями — 710 347, районными и городскими судами — 196 421, областным судом — 33 885 дел. По словам Татьяны Алёхиной, увеличение числа обращений в суды связано с информированностью граждан о судебном порядке разрешения споров, в том числе социальной направленности. Отчасти это вызвано и расширением сферы применения электронных технологий, что облегчает подачу документов в суд.

Также Татьяна Алёхина рассказала о работе квалификационной коллегии судей Иркутской области. С июня 2020 года по ноября 2022 года в коллегию поступило 1908 обращений от жителей и должностных лиц в отношений судей. 70% жалоб касаются вынесенных судебных решений и процессуальных действий судьи при рассмотрении дел — такие вопросы не относятся к компетенции коллегии. Другие обращения касались нарушений процессуальных норм, длительности изготовления протоколов, коррупционных нарушений. По всем жалобам квалификационная коллегия судей провела проверки.