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В России продлили программу льготного кредитования закупок

В России продлили программу льготного кредитования закупокМихаил Мишустин продлил программу льготного кредитования закупок

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении специальной программы льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции до 30 октября 2023 года. Об этом пишет ТАСС.

Постановление касается льготных кредитов «по ставке не более 30 процентов ключевой ставки Центробанка плюс три процентных пункта», которые в текущих условиях составляют чуть больше 5 процентов. Разница компенсируется банкам за счет субсидий из федерального бюджета.

В список импортной продукции, на закупку которой можно взять льготный кредит, входят товары продовольствия, лекарства, фармацевтическая продукция, транспортные средства, строительные материалы, различные станки, а также сельскохозяйственные машины и электроника.

Ранее стало известно, что малым и средним предприятиям из сферы обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса будут доступны кредиты на инвестиционные цели. Ставки для среднего бизнеса составят 3 процента, для малого и микробизнеса — 4,5 процента. Льготный период кредитования составит пять лет.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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