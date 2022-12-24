. В России заявили о сохранении объема прокачки нефти через Украину

МИД РФ: в 2023 году Россия сохранит объем прокачки нефти через Украину по «Дружбе» СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Россия намерена сохранить объем прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба» через Украину. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Он также отметил, что по словам президента компании «Транснефть» Николая Токарева, в 2023 году объем прокачки нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию, Словакию и Чехию сохранится на уровне текущего года.

Галузин добавил, что украинская сторона контактирует с компанией для обсуждения транзита. «Насколько нам известно, в ноябре в "Транснефти" подтвердили получение уведомления от "Укртранснафты" о повышении с 1 января 2023 года тарифов на прокачку нефти через трубопровод "Дружба", пролегающий по территории Украины», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

В ноябре «Транснефть» сообщила о частичной остановке участка «Дружбы» на Украине, об этом заявил официальный представитель компании Игорь Демин.