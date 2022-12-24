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В США сравнили Зеленского с Иродом

В США сравнили Зеленского с ИродомОбозреватель The American Conservative сравнил Зеленского с царем Иродом

The American Conservative сравнило поездку президента Украины Владимира Зеленского в США за новым пакетом помощи с библейским путешествием будущего царя Иудеи Ирода в Рим. Об этом на страницах американского издания пишет обозреватель Деклан Лири.

Лири напомнил, что Ирод отправился в Рим за титулом, когда позиции римлян и их союзников в Иудее пошатнулись. «В то время Ирод был беден и фактически вымолил разрешение попасть в Рим. Он просил лишь малую часть римских богатств, чтобы вернуться и продолжить войну», — пишет Лири.

Ставленником Рима в Иудее был Гиркан II, однако он был слишком слаб, чем раздражал правителей метрополии. По мнению Лири, Марк Антоний и Октавиан Август решили сделать ставку на второстепенную, но более подходящую фигуру Ирода.

Через 12 лет после этого Римская республика прекратила свое существование. «Ирод был незначительной фигурой, также, как Зеленский будет незначительной фигурой в американских учебниках истории. Но без него история была бы неполной. В то время как бедняки Рима голодают на улицах, а северные границы находятся в осаде, городская казна опустошается для поддержки дружественного, но фатально несовершенного режима на другом конце света», — проводит Лири историческую параллель между Римом и США, хотя и отмечает, что Ирода нельзя винить в распаде республики.

Он призвал американские власти пересмотреть приоритеты страны, чтобы поддержка Зеленского не обернулась необратимыми последствиями.

Владимир Зеленский провел встречу с Джо Байденом в Вашингтоне 21 декабря. В ходе нее президент США сообщил, что продолжит наращивать военную поддержку Киева, включая поставки систем противовоздушной обороны. Помимо этого, украинский лидер выступил перед Конгрессом. Эта поездка стала первым заграничным визитом для Зеленского с начала спецоперации.

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По материалам: lenta.ru

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