. Виктория Боня окончательно поссорилась с Ксенией Бородиной

Модель Виктория Боня больше не общается со своей коллегой. Некогда Виктория Боня и Ксения Бородина были довольно близки и вместе снимались в проекте «Дома-2», однако вот уже несколько лет они лишь конфликтуют и раскрывают постыдные секреты друг друга. Однако судьба как будто нарочно продолжает сталкивать звезд телестройки. Так, недавно Боня и Бородина со своими аккаунтами попали в рейтинг самых просматриваемых страниц в соцсетях и разделили седьмое место. Модель не упустила случая, чтобы пошутить над неприятным для нее соседством, а заодно поддеть Ксению. «Ой, как приятно! Спасибо, что читаете меня. Бородина не переживет, что на одной строчке со мной», — заметила экс-участника «Дома-2».Однако ответа от Бородиной Виктория так и не дождалась, потому что телеведущая, как выяснилось, окончательно порвала с ней все связи. «Бородина меня блокнула, ну хоть не будет теперь следить за мной и комментировать то, о чем я говорю. А вообще возникает вопрос — почему люди так закомплексованы? Что мешает им быть счастливыми?», — принялась негодовать Боня. Правда, и 43-летняя модель теперь не сможет комментировать посты Бородиной и высказываться о проблемах в ее личной жизни, как это было во время развода телеведущей с Курбаном Омаровым. Тогда Виктория принялась утверждать, что бывший муж хоть и изменял звезде «Дома-2», но руку на нее не поднимал, иначе та выставила бы его из дома гораздо раньше, а заодно растрезвонила бы об этом на всю страну, ведь ничего не мешало ей высмеивать скромное мужское достоинство супруга.