. Владельцы кредитных карт под угрозой

Специалист рассказал, как людей разувают до нитки в десяти метрах от банка, где получили кредитку. Мошенники придумали новый способ обмана населения. Сама схема, которую они используют для того, чтобы воровать чужие деньги, не является инновационной, однако многие люди попадаются в расставленную злоумышленниками ловушку. В зоне риска оказались клиента банков, которые только получили или обратились за перевыпуском кредитной карты. В течение буквально нескольких минут после того, как пластик попал в руки владельца, ему поступает звонок от «сотрудника», который предлагает активировать счет. Жертва, ничего не подозревая, выдаёт мошенникам все личные данные и те получают свободный доступ к деньгам. «Уже через 10-15 минут после получения, злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками банка, и предлагают активировать карту. На деле они просто пытаются выманить персональные данные, которые потом используют, чтобы вывести средства со счета»,— сообщает «Пятый канал». Эксперты напоминают, что владелец карты не должен никому сообщать пин-коды, цифры с обратной стороны карты или пароли из сообщений. Если вам поступил звонок от сотрудника банка, лучше всего прервать разговор и перезвонить по указанному на карте номеру. Это поможет избежать ситуаций, после которых можно остаться без денег на счету.