. Водителей предупреждают о сложном участке на трассе «Байкал» из-за снегопада
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Водителей предупреждают о сложном участке на трассе «Байкал» из-за снегопада

Водителей предупреждают о сложном участке на трассе «Байкал» из-за снегопада

Из-за обильного снегопада ФКУ Упрдор «Прибайкалье» в усиленном режиме продолжает работу подрядных организаций по расчистке проезжей части. Проблемный участок — на автомобильной дороге Р-258 «Байкал» с 63 по 65 километр. Снег продолжается здесь с 23 декабря. Специалисты просят по возможности воздержаться водителей от поездок до окончания снегопада, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

В ближайшие сутки по региону ожидается местами небольшой снег. Температура ночью -24,-29 градусов, днём -14,-19 градусов, . В Иркутске ночью пройдет небольшой снег, днём без существенных осадков.

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По материалам: irk

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