. За ночь в Иркутске дорожники вывезли 1910 тонн снега

По поручению мэра областного центра Руслана Болотова в выходные дни 24 и 25 декабря муниципальные предприятия «Иркутскавтодор», «Служба эксплуатации мостов города Иркутска», «Городская среда», «Горзеленхоз», а также управляющие компании работают в усиленном режиме. Дополнительно привлечена техника и сотрудники других муниципальных предприятий и учреждений. Всего на уборке в субботу и воскресенье будут задействованы около 250 дорожных рабочих и более 100 единиц специализированной техники. За ночь вывезли более 1910 тонн снега.

Так, при уборке мостовых сооружений, подходов и подъездов к ним вывезено более 460 тонн снега. Работы выполняли на Иннокентьевском мосту, в микрорайоне Солнечный, на путепроводе на улице Полярная, очищали пешеходную часть Глазковского моста, съезды и

В соответствии с планом в субботу будут выполнять разметание дорог и тротуаров, устранять снежные накаты, вывозить снег. Работы проведут на улицах Трактовая, Сергеева, Лермонтова, Гоголя, Мира, Новаторов, Сибирских Партизан, Авиастроителей, Волгоградская, Марии Ульяновой, Маршала Говорова, Партизанская, Ширямова, Володарского, Карла Маркса, Ленина, Степана Разина, Марата, Свердлова, Дзержинского, Богдана Хмельницкого, Лапина, Киевская, Фурье, Чехова, на бульваре Рябикова, в микрорайонах Солнечный и Юбилейный. Также продолжат расчищать обочины, остановки общественного транспорта, тротуары, пешеходные переходы, лотки, проводить противогололедную обработку.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, снег будет идти в субботу и воскресенье. На следующей неделе ожидается понижение температуры воздуха. В связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и обращать повышенное внимание на работающую технику. В случае экстренных ситуаций следует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру: 520-112. За работой снегоуборочной техники можно наблюдать на интерактивной карте Иркутска.