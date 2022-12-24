. За сердце Насти Ивлеевой борется мужчина, который ищет легких денег
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За сердце Насти Ивлеевой борется мужчина, который ищет легких денег

За сердце Насти Ивлеевой борется мужчина, который ищет легких денег
Ведущая Настя Ивлеева устроила мужчинам очередное испытание. На этой неделе в числе выбывших из проекта оказалось сразу два участника: Максим Звонов и Евгений Бобков. И если к первому у Насти попросту не возникло романтических чувств, то второго жестоко подставила бывшая жена. 31-летняя Ивлеева устроила участникам проекта «Пятницы!» очередное испытание. Блогерша показала парням их видео-визитку для кастинга, чтобы те могли оценить, какими они были до начала съемок. К роликам также прилагалось интервью близких. Так, например, сестра Алексея Зловедова описывала его трепетное отношение к родственникам, а слова мамы Андрея Кеча растрогали даже Настю. Каждый пытался раскрыть парней с положительной стороны, а вот заметка о Евгении Бобкове повергла всех в шок. Вместо члена семьи на связь вышла… бывшая жена танцора. Татьяна вывалила на всеобщее обозрение неприятные подробности их личной жизни.
«Я бы назвала это видео рецензией на брак с Женько или инструкция по применению для Насти, — начала женщина. — Первое — роль жертвы. Жизнь в стиле мне все должны, как земля колхозу и мир ко мне несправедлив. Второе — не умение завершать дела. Третье — поиск легких денег. Эти ситуации неоднократно приводила нас к финансовым потерям. Четвертое — неблагодарность. Восприятие любой моей помощи, как данность, мол, ты — жена, должна помогать. Много слов «должна». Должна завтрак, записать к врачу, спинку почесать перед сном, даже если ты при смерти после работы. Пятое — невнимание к близким. Мама уже год просит починить ноутбук. Так что после проекта займись этим!». Евгений Бобков был женат на давней возлюбленной Татьяне. Вместе они принимали участие в другом телешоу «Любовь на выживание» и казались счастливой парой. Что стало причиной их расставания, пока неизвестно. В итоге Ивлеева приняла решение попрощаться с Евгением, хотя проявляла к нему искреннюю симпатию. Она заявила, что не хочет становиться частью чьих-то разборок. «Я взрослый здравомыслящий человек, понимаю, что такое бывшие, какая вещь может быть сделана для эмоций и так далее… Но… Она была честна? Почему она себе такое позволяет? Мне кажется, это больше похоже на ревность. Как будто есть еще какие-то моменты между вами. Я по себе знаю, что если девушка или мужчина имеют закрытый гештальт, то под дулом пистолета не стали бы такую историю записывать. Мне кажется, что я не готова вписываться в мероприятие, где есть еще девушка, которая испытывает чувства», — сказала она.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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