. Звезда "Кривого зеркала" юморист Александр Пономаренко умер в возрасте 55 лет

Не стало одного из братьев-юмористов Пономаренко. Александр умер в возрасте 55 лет. Новостью поделился телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале.

"Умер юморист Александр Пономаренко: онкология. Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее. Очень жаль. Царствия Небесного", — сообщил Андрей сегодня.

Пономаренко случайно узнал о болезни летом прошлого года. В больнице Александру лечили язву, но при полном обследование обнаружили рак желудка. Юморист некоторое время скрывал болезнь даже от близких, а поклонники узнали о ней, когда дела у него пошли совсем плохо.



Мужчина прошел 10 курсов химиотерапии и страдал от страшных побочек: у него отнимались ноги и вылезали язвы на руках. Однако даже такие сильные дозы не спасли Александра.

"В данный момент во мне 55-57 кило, я потерял около 20 своих родных килограммов, которые надо будет восстанавливать. Но не могу не попользоваться случаем и поесть из рук жены, мне очень нравится", — рассказывал артист.

Александр и его брат Валерий прославились благодаря программе "Кривое зеркало" с Евгением Петросяном. Дуэт быстро завоевал сердца телезрителей, и юмористы потом нередко появлялись и в других передачах на Первом канале.

