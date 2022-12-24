. Звезда "Кривого зеркала" юморист Александр Пономаренко умер в возрасте 55 лет
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Звезда "Кривого зеркала" юморист Александр Пономаренко умер в возрасте 55 лет

Звезда "Кривого зеркала" юморист Александр Пономаренко умер в возрасте 55 лет

Не стало одного из братьев-юмористов Пономаренко. Александр умер в возрасте 55 лет. Новостью поделился телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале.

"Умер юморист Александр Пономаренко: онкология. Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее. Очень жаль. Царствия Небесного", — сообщил Андрей сегодня.


Пономаренко случайно узнал о болезни летом прошлого года. В больнице Александру лечили язву, но при полном обследование обнаружили рак желудка. Юморист некоторое время скрывал болезнь даже от близких, а поклонники узнали о ней, когда дела у него пошли совсем плохо.

Мужчина прошел 10 курсов химиотерапии и страдал от страшных побочек: у него отнимались ноги и вылезали язвы на руках. Однако даже такие сильные дозы не спасли Александра.

"В данный момент во мне 55-57 кило, я потерял около 20 своих родных килограммов, которые надо будет восстанавливать. Но не могу не попользоваться случаем и поесть из рук жены, мне очень нравится", — рассказывал артист.

Александр и его брат Валерий прославились благодаря программе "Кривое зеркало" с Евгением Петросяном. Дуэт быстро завоевал сердца телезрителей, и юмористы потом нередко появлялись и в других передачах на Первом канале.

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По материалам: uposters.ru

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