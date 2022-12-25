. 2 самых опасных дня в январе 2023 года
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2 самых опасных дня в январе 2023 года

2 самых опасных дня в январе 2023 года

По большей части наша удача и успехи зависят от нас с вами, но периодически происходят определенные события, которые негативно сказываются на нашем везении и продуктивности. Настало время узнать о самых опасных дня первого месяца 2023 года.


В январе будет всего два опасных дня, потому что ещё два негативных аспекта планет выпадут на благоприятные дни. Речь идет о соединении Венеры с Сатурном 22 января и о соединении Солнца с Плутоном 18 числа.

7 января — соединение Солнца и Меркурия

Первый опасный день ознаменуется негативным астрологическим событием — соединением Солнца и Меркурия. Оно происходит почти каждый месяц и представляет собой выстроившиеся в ряд Солнце, Меркурий и Землю. Это значит, что наше светило будет конкурировать с Меркурием. Это приведет к появлению негатива, хаоса и проблем с настроением, с работой, бизнесом. В такой день астрологи настоятельно не советуют совершать дорогостоящие приобретения, заключать сделки и путешествовать.

Прячьте свои отрицательные эмоции и не провоцируйте окружающих людей на злобу. Оставайтесь верны своим принципам и следуйте правилам морали и закона. В противном случае можно получить большие штрафы или вовсе предстать перед судом.

7 января будет крайне опасным днем еще и потому, что в этот день нас ожидает Полнолуние в Раке. Это событие добавит масла в огонь, спровоцировав еще больший хаос и неразбериху. По сути, Луна встанет на обратной стороне Земли, дополнив линию Солнце-Меркурий-Земля. По идее, это должно было бы как-то ослабить вредоносное соединение первых двух объектов, но Луна лишь усилит эффект. Словом, в этот день лучше смотреть в оба и не забывать о безопасности.


13 января — пятница 13

Пятница тринадцатое — это всегда опасный и неблагоприятный день с любой точки зрения. В такие дни нельзя гадать, нельзя желать никому зла и нельзя наживать себе новых врагов. Любой конфликт может перерасти в настоящую войну и лишить вас удачи и сил на долгий срок. Оставайтесь предельно внимательными в этот день. Не рискуйте по чем зря и остерегайтесь неприятных людей.

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По материалам: dailyhoro.ru

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