. 287 жителей Иркутской области открыли бизнес при содействии органов занятости в 2022 году

В министерстве труда Иркутской области подвели итоги реализации в 2022 году мероприятий по оказанию помощи безработным в создании собственного дела. При содействии органов занятости региона 287 человек оформили предпринимательскую деятельность или зарегистрировались в качестве самозанятых. На выплату единовременной финансовой помощи на открытие бизнеса из областного бюджета направлено 5,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Начинающие предприниматели приступили к реализации бизнес-планов в различных сферах деятельности: сельское хозяйство, коммунальные и персональные услуги, торговля, парикмахерские и косметические услуги, производство хлебобулочных и кондитерских изделий, дневной уход за детьми. В министерстве отметили, что оказание помощи по организации собственного дела является эффективной мерой содействия занятости населения. Предоставление этой госуслуги безработным продолжат в следующем году.