. 31 лучшая игра для Game Pass прямо сейчас — декабрь 2022 года, по версии Polygon

Известный игровой портал Polygon ведет у себя на сайте список лучших игр для Game Pass. Его постоянно обновляют, удаляя игры, которые убрали из подписки, и включая новые проекты. При этом, количество «лучших игр для Game Pass» по версии Polygon постоянно меняется.

За 2023 год в Game Pass добавили 220 игр на сумму более $7000

Данный список лучших игр для Game Pass по версии Polygon интересен тем, что позволяет «подсветить» проекты игрового сервиса, которые не находятся у всех на слуху. Ранее мы уже несколько раз обращали внимание на этот список, который, в первую очередь, может помочь новичкам игрового сервиса найти для себя нечто интересное. Он особенно актуален в праздничный сезон, когда многие обзаводятся игровыми консолями.

Сейчас список лучших игр для Game Pass по версии Polygon выглядит так:

