. Агата Муцениеце поделилась фото в нижнем белье

Актриса Агата Муцениеце завлекает мужчин откровенными снимками. После участия в шоу «Ледниковый период» и расставания с бывшим мужем Павлом Прилучным актриса похудела и теперь не желает набирать лишние килограммы. Исполнительница главной роли в сериале «Закрытая школа» Агата Муцениеце разместила в личном миркрблоге кадр в откровенном образе. Агата позировала в одном нижнем белье перед зеркалом. Муцениеце не стыдно показать свое тело перед фолловерами. Так как у актрисы есть пресс, которому позавидуют многие.«Минутка самолюбования», – подписала снимок Агата. Напомним, ранее идеальным телом похвасталась другая актриса Наталья Рудова. Коллега Агаты Муцениеце затянула потуже свои сочные формы платьем с откровенным декольте. Поклонники Агаты остались в восторге от свежего образа знаменитости. Они оставили слова восхищения в комментариях под фото: «Вот это фигура!», «А Прилучный обзавидуется», «Хороша», «Пресс просто космос».