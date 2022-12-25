. Агата Муцениеце поделилась фото в нижнем белье
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Агата Муцениеце поделилась фото в нижнем белье

Агата Муцениеце поделилась фото в нижнем белье
Актриса Агата Муцениеце завлекает мужчин откровенными снимками. После участия в шоу «Ледниковый период» и расставания с бывшим мужем Павлом Прилучным актриса похудела и теперь не желает набирать лишние килограммы. Исполнительница главной роли в сериале «Закрытая школа» Агата Муцениеце разместила в личном миркрблоге кадр в откровенном образе. Агата позировала в одном нижнем белье перед зеркалом. Муцениеце не стыдно показать свое тело перед фолловерами. Так как у актрисы есть пресс, которому позавидуют многие.
«Минутка самолюбования», – подписала снимок Агата. Напомним, ранее идеальным телом похвасталась другая актриса Наталья Рудова. Коллега Агаты Муцениеце затянула потуже свои сочные формы платьем с откровенным декольте. Поклонники Агаты остались в восторге от свежего образа знаменитости. Они оставили слова восхищения в комментариях под фото: «Вот это фигура!», «А Прилучный обзавидуется», «Хороша», «Пресс просто космос».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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