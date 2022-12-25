Аксаков пояснил, когда импортные товары для россиян могут подешеветь
Для банков дружественных стран следует либерализовать выход на российскую валютную биржу, чтобы импортеры могли покупать иностранные деньги дешевле для своих внешнеторговых сделок. Благодаря этому заграничные товары на российских прилавках понизятся в цене. Об этом «Парламентской газете» сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Спрос на валюты дружественных стран, по словам депутата, сегодня возрастает, но курс, который определяют в ходе торгов на валютной бирже, в том числе зависит от количества предложения.
«Поэтому было решено либерализовать для банков дружественных стран выход на российскую валютную биржу. В Госдуме принят соответствующий законопроект в первом чтении. Таким образом, импортеры смогут покупать иностранную валюту дешевле, что обеспечит более дешевый импорт. Благодаря такой либерализации те же импортные товары для россиян станут дешевле», — уточнил глава комитета.
В то же время с повестки Госдумы не сходит тема криптовалют, напомнил Аксаков.
«Соответствующие инициативы мы стали активно рассматривать в декабре, но, к сожалению, дискуссии не позволили прийти к решению. Думаю, в январе рассмотрение вопроса активизируется. Надеюсь, в первом квартале 2023 года мы законодательно отрегулируем оборот криптовалют в нашей стране», — отметил депутат.
Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.