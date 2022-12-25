. Анастасия Волочкова рассказала о первом сексе

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что интимная жизнь для нее очень важна. Звезда балета пребывает в статусе невесты и скоро пойдет в загс с бизнесменом по имени Дмитрий. Балерина порассуждала на тему секса до свадьбы. Балерина считает ханжеством соблюдать правило первой брачной ночи. Анастасия уверена, что перед вступлением в брак необходимо проверить интимную совместимость с партнером. Она полагает, что в таком деле нельзя полагаться на судьбу. «В сексе важна полная гармония. Конечно, важно, чтобы мужчина был сексуальным, конечно, нужно проверить сначала, какие у тебя с этим мужчиной будут взаимодействия. Когда говорят, что до брачной ночи нельзя заниматься сексом… Полная фигня! Потому что когда женщина выходит замуж и потом понимает, что у ее мужчины, ну, не стоит… Я говорю, как есть! Что с ним делать потом всю жизнь?! Все должно быть гармонично — я живу так!» — пояснила она «Пятому каналу».Сейчас Анастасия утопает в любви — тепло и ласку ей дарит новый возлюбленный по имени Дмитрий. Недавно Волочкова сообщила, что планирует расписаться с ним сразу после своего дня рождения — 21 января состоится регистрация брака. «Я приняла решение, что наша свадьба с любимым Дедом Морозом будет в Лапландии… После Мальдив и моего дня рождения на следующий день вылетаем туда! Будут сани, олени, цветы и полный шик!» — написала прима в соцсетях, разместив фото Дмитрия в костюме сказочного новогоднего персонажа. Известно, что избранник Анастасии работает кондитером. Мужчина романтично ухаживает за возлюбленной, делает приятные сюрпризы, дарит роскошные букеты цветов. Возможно, с Дмитрием звезда наконец обретет женское счастье. А ведь Волочкова ни разу не была замужем, но у нее есть 17-летняя дочь от Игоря Вдовина. С бизнесменом Анастасия крутила роман, а в 2007 году устроила свадьбу. Вскоре выяснилось, что торжество не было подкреплено официальной регистрацией брака.