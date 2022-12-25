. Анатолий Белый подружился со сбежавшей Лией Ахеджаковой
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Анатолий Белый подружился со сбежавшей Лией Ахеджаковой

Анатолий Белый подружился со сбежавшей Лией Ахеджаковой
Сбежавший актер Анатолий Белый высказался об артистке. Анатолий Белый и Лия Ахеджакова встретились в Израиле, куда переехали на ПМЖ. Артисты выступили против спецоперации, поэтому сейчас устаивают жизнь за рубежом. И Белый, и Ахеджакова подверглись жесткой критике со стороны россиян. Теперь актерам не остается ничего делать, как защищать друг друга. «Таких эмоций в Москве у Лии Меджидовны не было, — говорит Анатолий о старшей коллеге, которая посмотрела его спектакль на израильской сцене. — Она уникальная, она — душа. То, что сейчас она испытывает… какие эмоции выливаются из нее — это дорогого стоит».
По словам 50-летнего артиста, Ахеджакова высоко оценивает его актерскую игру. «Мы обнялись… А потом я пошел к ней на спектакль — обменялись визитами», — добавил Анатолий. 84-летняя Ахеджакова старается не принимать близко к сердцу негативные сообщения о себе, но некоторые высказывания ее все же расстраивают. «Да, я дома, а что же мне делать? Живи как есть, лучше не будет. Я дома. Куда ж я поеду? Понимаете, время от времени мне друзья, муж, кто-то показывает, что про меня пишут мои сограждане. И когда я это читаю, у меня мороз по коже. Вчера я такое прочла про себя, про маму мою, папу. Это пережить невозможно, невозможно выжить, когда твои граждане, твои зрители, на которых ты работаешь и для которых ты работаешь и которые, я вижу, что меня любят, подходят к рампе и кричат мне: «Мы вас любим». И знаю, что они меня любят, я всю Россию объездила, весь мир, кроме Японии. Народная я артистка или еще какая-нибудь. Уже 50 лет, как я в «Современнике». Представляете, какие цифры, а вы говорите, уезжать», — говорила в эфире YouTube-шоу «Бюро».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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