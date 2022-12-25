. Анна Нетребко показала, как вместе с сыном наряжала шикарную елку в своих апартаментах в Вене

Оперная певица Анна Нетребко, завершив гастроли, вернулась домой и вместе с родными украсила квартиру к Новому году. Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц. Она регулярно дает концерты в Европе. А недавно артистка выступала в Израиле и даже Аргентине. В декабре ей довелось провести время в Париже. Она много гуляла и посещала светские рауты. А к праздникам звезде удалось вернуться домой в Вену.У Анны там большая двухъярусная квартира с террасой на крыше. Она облачилась в пижамку и стала наряжать елку с сыном Тьяго. Певица особенно сильно любит праздники.В отличие от коллег, она сама занимается готовкой, а также подбирает украшения для елки, дома и стола. В этом году у нее в квартире сразу две елки.«Бригада «Ухнем!» постаралась на славу! Всех с наступающими!» – написала Анна. Поклонники восхитились дружной семьей. Многие осыпали комплиментами Нетребко. «Вот как создаются новогоднее настроение!», «Очень красивая елка очень красивые игрушки их можно рассматривать без конечно все красиво все волшебно», «Анна, вы такая умница, красавица, талантище! Какой у Вас замечательный сын, ваша семья!» — написали подписчики звезде.