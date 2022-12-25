. Астрологические события и небесные явления, которые изменят судьбу в 2023 году

Уходящий год забирает с собой множество событий, переживаний, надежд, достижений. Это все останется в прошлом, но 2023-й готовит нам много нового и интересного. Некоторые астрологические события заставят круто поменять свою жизнь, пересмотреть взгляды, круг общения и найти новое призвание. Какую же судьбу готовят знакам зодиака небесные явления в 2023 году?

Какие небесные явления будут влиять на знаки зодиака в 2023 году

Слишком медленный январь с Марсом и Меркурием в ретрограде

Две планеты земной группы – Марс и Меркурий – до середины января будут оставаться ретроградными, что не даст сделать резкого старта в начале года. Все процессы будут протекать очень и очень медленно, что, возможно, создаст ложное ощущение неудачи. Нужно попробовать принять данную ситуацию как время для отдыха и естественного торможения. Вскоре все изменится к лучшему.

Три внешние планеты движутся вперед





Более далекие планеты – Юпитер, Сатурн и Плутон – переходят в другое созвездие, что также не может пройти незаметно для нас. На протяжении года могут произойти большие подвижки в сфере международных отношений, научного прогресса. В личной жизни знаков зодиака тоже произойдут перемены, которые сначала напугают своей неопределенностью, но в конце концов обернутся благом.

Возврат к корням благодаря Сатурну в Рыбах

Сатурн войдет в созвездие Рыб в начале весны, что сделает многих людей более эмпатичными, сострадательными и милосердными. Те эмоциональные стены, которые ранее отгораживали нас от других людей, окажутся ненужными. Мы стряхнем с себя туман неопределенности и станем ближе с теми, кто нам дорог.

Если ранее Нептун в Рыбах побуждал искать новые духовные практики, то более консервативный Сатурн заставит многих засомневаться во многих метафизических концепциях. Возможен возврат к духовным корням, родным верованиям, которые связывают людей с их землей и предками.

Первые проблески эры Водолея и конец истории, какой мы ее знаем

Затянувшийся период Плутона в Козероге окончится уже 23 марта 2023 года, когда планета перейдет в знак Водолея. Многие мировые процессы претерпели колоссальные изменения, а основы взаимодействия общества были разрушены или перестроены. Теперь старые схемы получения выгоды работать перестанут, а отношения между людьми и целыми группами будут базироваться на уважении и честности.

Столь ожидаемая эра Водолея начнется только в конце 2024 года, когда Плутон перестанет «шататься» в ретроградности между этим знаком и Козерогом. Конец текущей главы истории будет написан по слову, которое может сказать каждый из нас, внеся свою лепту в построение нового, интеллектуально и духовно более развитого мира.





Юпитер в Тельце поможет стать более организованными и продуктивными

Огромная планета Юпитер перейдет в знак Тельца 16 мая, что позволит нам сбросить скорость и стать более приземленными, надежными, практичными и самостоятельными. Изобилие придет в жизнь тех, кто честно трудится на своей ниве. Также пора позаботиться о своем здоровье, найти свой правильный ритм, в котором вы наиболее эффективно действуете.

Работаем над отношениями с 22 июля

22 июля Венера повернет в ретроградное движение во Льве, что благоприятно для охлаждения любовного пыла и избавления от ненужных, разрушающих страстей. Есть шанс перевести влюбленность в состояние глубокой любви и привязанности, научиться принимать партнера таким, какой он есть.

Кто мы есть, помогут понять затмения

Первое в 2023 году затмение – солнечное. Оно произойдет 20 апреля в созвездии Овна. Многие люди поймут, что нет смысла играть роль того, кем они не являются. Это чувство станет крепче 5 мая во время полутеневого затмения Луны в Скорпионе. На поверхность выйдет наша темная сторона, но в ней таится так много интересного и ресурсного, что это позволит лучше раскрыть себя миру.





Следующее солнечное затмение произойдет в знаке Весы 14 октября, а лунное – 28 числа того же месяца в знаке Тельца. Это время лучше узнать себя и свои чувства, научиться всегда быть тем, кем мы есть на самом деле.

Ретроградный Меркурий закроет цикл превращений планетарного масштаба

2023 год закончится ретроградным Меркурием, как и начинался. Это символическое напоминание о цикличности всего происходящего, о неминуемости закономерностей и повторений в нашей жизни. Пора взять перерыв и перевести дух, чтобы сделать правильные выводы из всего, что произойдет за год.