Atomic Heart выдали возрастной рейтинг, шутер для аудитории 18+
Сегодня, 12:56
Игра Atomic Heart, релиз которой должен состояться 21 февраля на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC, получила возрастной рейтинг на Тайване и в Сингапуре. Согласно выданному рейтингу, игра направлена на аудиторию 18+, и на то есть несколько причин, которые перечисляют регуляторы:
Игра имеет сцены жестокости и кровопролития.
Часто встречаются моменты насилия.
При ударах по персонажам можно увидеть большие брызги крови, пятна крови остаются на поверхностях.
Персонажи-гуманоиды часто расчленяются или обезглавливаются во время игры.
Есть диалоги в игре, которые содержат некоторые сексуальные намеки.
В игре присутствует нецензурная брань.
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Исходя из перечисленного выше и других факторов регуляторы пришли к выводу, что Atomic Heart годится только для аудитории игроков 18+. Напомним, сразу после релиза игра станет частью Game Pass.
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По материалам: newxboxone