. Atomic Heart выдали возрастной рейтинг, шутер для аудитории 18+





Игра Atomic Heart, релиз которой должен состояться 21 февраля на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC, получила возрастной рейтинг на Тайване и в Сингапуре. Согласно выданному рейтингу, игра направлена на аудиторию 18+, и на то есть несколько причин, которые перечисляют регуляторы:

Игра имеет сцены жестокости и кровопролития.Часто встречаются моменты насилия.При ударах по персонажам можно увидеть большие брызги крови, пятна крови остаются на поверхностях.Персонажи-гуманоиды часто расчленяются или обезглавливаются во время игры.Есть диалоги в игре, которые содержат некоторые сексуальные намеки.В игре присутствует нецензурная брань.20+ новых скриншотов ожидаемого шутера Atomic Heart, в том числе интерфейса

Исходя из перечисленного выше и других факторов регуляторы пришли к выводу, что Atomic Heart годится только для аудитории игроков 18+. Напомним, сразу после релиза игра станет частью Game Pass.

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