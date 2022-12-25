. Atomic Heart выдали возрастной рейтинг, шутер для аудитории 18+
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Atomic Heart выдали возрастной рейтинг, шутер для аудитории 18+

Atomic Heart выдали возрастной рейтинг, шутер для аудитории 18+


Игра Atomic Heart, релиз которой должен состояться 21 февраля на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC, получила возрастной рейтинг на Тайване и в Сингапуре. Согласно выданному рейтингу, игра направлена на аудиторию 18+, и на то есть несколько причин, которые перечисляют регуляторы:



Игра имеет сцены жестокости и кровопролития.



Часто встречаются моменты насилия.



При ударах по персонажам можно увидеть большие брызги крови, пятна крови остаются на поверхностях.



Персонажи-гуманоиды часто расчленяются или обезглавливаются во время игры.



Есть диалоги в игре, которые содержат некоторые сексуальные намеки.



В игре присутствует нецензурная брань.

20+ новых скриншотов ожидаемого шутера Atomic Heart, в том числе интерфейса

Исходя из перечисленного выше и других факторов регуляторы пришли к выводу, что Atomic Heart годится только для аудитории игроков 18+. Напомним, сразу после релиза игра станет частью Game Pass.


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# Технологии
По материалам: newxboxone

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