. Бойцы отряда РСБИ "Союз" отправятся защищать Донбасс

Сто бойцов добровольческого отряда Российского Союза боевых искусств (РСБИ) "Союз" отправятся на защиту Донбасса.

Сейчас они проходят военную подготовку и боевое слаживание на базе Российского университета спецназа в Гудермесе (Чеченская Республика). Военная подготовка завершится 5 января.

С бойцами, решившими добровольно отправиться на защиту Родины, встретились сопредседатели РСБИ: первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, обладатель 6 дана айкидо айкикай Сергей Кириенко и заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО, обладатель 7 дана по киокусинкай Юрий Трутнев. На встрече присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"И русские, и чеченцы, и якуты, и башкиры – люди разных национальностей нашей большой страны в одних окопах защищают единую Родину – Россию. Люди разного вероисповедания на разных языках молятся за одно и то же: за большую общую победу. Это крайне важно. Это гарантии того, что мы победим. Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто вносит в это свой вклад", – подчеркнул Кириенко.

Юрий Трутнев отметил, что в Гудермесе работает центр обучения бойцов не только для Чечни, но и для значительной части России.

"Мы обратились с Сергеем Владиленовичем к Владимиру Владимировичу Путину с предложением создать центры подготовки, чтобы сделать так, чтобы подготовить ребят. Мы будем вместе эту работу продолжать. Создавать такие центры в других территориях. Задача центра очень простая – чтобы наша страна становилась сильнее, чтобы как можно быстрее победить", – отметил Трутнев.

Добровольческий отряд объединил бойцов из Москвы и Московской области, Республики Адыгея, Татарстана, Карачаево-Черкесской Республики, Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кировской, Тамбовской областей, Краснодарского, Пермского, Ставропольского краев, Крыма и регионов Дальнего Востока – Якутии, Хабаровского края, Приморья.

В отряд добровольцев вошли известные мастера боевых искусств и спортивных единоборств, известные даже за пределами России. Среди них – Сергей Увицкий (мастер спорта международного класса по каратэ киокусинкай, Чемпион Европы, серебряный призер Чемпионата Японии и Абсолютного Чемпионата Европы), Сергей Плеханов (мастер спорта международного класса, двухкратный победитель международного турнира Кубка Оямы в Японии, чемпион Японии по кикбоксингу в разделе К1) и другие.

Занятия проводят опытные инструкторы университета спецназа с большим опытом участия в боевых действиях. Обучение проходят 96 человек – членов отряда. На днях к ним должны присоединиться ещё 4 добровольца.

"Мы довольны, что можем помогать через центр нашим военным. Отсюда уходят добровольцы, настоящие мужчины. Сейчас очередь в этот центр. Каждый день приезжает по сорок, пятьдесят человек, звонят, когда можно приехать. У нас только патриотов, что я горд за нашу страну. Мы победим. Мы одна большая семья. Когда приходит беда, мы объединяемся, становимся под единый флаг, и врагу не победить", – заявил Рамзан Кадыров.

Обучение бойцов идёт по различным видам военных дисциплин: боевая стрельба, инженерная подготовка, занятия по топографии. Кроме того, на основе индивидуальных способностей добровольцев, инструкторы назначили их по отдельным направлениям в отряде: оператор БПЛА, снайпер, гранатомётчик, миномётчик. Отряд получил полное материально-техническое оснащение, куда вошли военная техника, защитная экипировка, квадрокоптеры, средства связи и радиоэлектронной борьбы, отвечающие современным требованиям ведения боевых действий.

Напомним, Российский Союз боевых искусств объединяет 71 всероссийскую спортивную федерацию и организацию, которые представляют различные стили и направления боевых искусств и спортивных единоборств, наиболее активно развивающиеся в Российской Федерации. В 79 регионах России от Калининграда до Владивостока РСБИ имеет свои филиалы. В центрах РСБИ занимаются около 5 млн человек, работает 150 тыс. инструкторов.