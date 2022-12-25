. Бойцы отряда РСБИ "Союз" отправятся защищать Донбасс
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Бойцы отряда РСБИ "Союз" отправятся защищать Донбасс

Бойцы отряда РСБИ "Союз" отправятся защищать Донбасс

Сто бойцов добровольческого отряда Российского Союза боевых искусств (РСБИ) "Союз" отправятся на защиту Донбасса.

Сейчас они проходят военную подготовку и боевое слаживание на базе Российского университета спецназа в Гудермесе (Чеченская Республика). Военная подготовка завершится 5 января.


С бойцами, решившими добровольно отправиться на защиту Родины, встретились сопредседатели РСБИ: первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, обладатель 6 дана айкидо айкикай Сергей Кириенко и заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО, обладатель 7 дана по киокусинкай Юрий Трутнев. На встрече присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"И русские, и чеченцы, и якуты, и башкиры – люди разных национальностей нашей большой страны в одних окопах защищают единую Родину – Россию. Люди разного вероисповедания на разных языках молятся за одно и то же: за большую общую победу. Это крайне важно. Это гарантии того, что мы победим. Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто вносит в это свой вклад", – подчеркнул Кириенко.

Юрий Трутнев отметил, что в Гудермесе работает центр обучения бойцов не только для Чечни, но и для значительной части России.

"Мы обратились с Сергеем Владиленовичем к Владимиру Владимировичу Путину с предложением создать центры подготовки, чтобы сделать так, чтобы подготовить ребят. Мы будем вместе эту работу продолжать. Создавать такие центры в других территориях. Задача центра очень простая – чтобы наша страна становилась сильнее, чтобы как можно быстрее победить", – отметил Трутнев.

Добровольческий отряд объединил бойцов из Москвы и Московской области, Республики Адыгея, Татарстана, Карачаево-Черкесской Республики, Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кировской, Тамбовской областей, Краснодарского, Пермского, Ставропольского краев, Крыма и регионов Дальнего Востока – Якутии, Хабаровского края, Приморья.

В отряд добровольцев вошли известные мастера боевых искусств и спортивных единоборств, известные даже за пределами России. Среди них – Сергей Увицкий (мастер спорта международного класса по каратэ киокусинкай, Чемпион Европы, серебряный призер Чемпионата Японии и Абсолютного Чемпионата Европы), Сергей Плеханов (мастер спорта международного класса, двухкратный победитель международного турнира Кубка Оямы в Японии, чемпион Японии по кикбоксингу в разделе К1) и другие.

Занятия проводят опытные инструкторы университета спецназа с большим опытом участия в боевых действиях. Обучение проходят 96 человек – членов отряда. На днях к ним должны присоединиться ещё 4 добровольца.


"Мы довольны, что можем помогать через центр нашим военным. Отсюда уходят добровольцы, настоящие мужчины. Сейчас очередь в этот центр. Каждый день приезжает по сорок, пятьдесят человек, звонят, когда можно приехать. У нас только патриотов, что я горд за нашу страну. Мы победим. Мы одна большая семья. Когда приходит беда, мы объединяемся, становимся под единый флаг, и врагу не победить", – заявил Рамзан Кадыров.

Обучение бойцов идёт по различным видам военных дисциплин: боевая стрельба, инженерная подготовка, занятия по топографии. Кроме того, на основе индивидуальных способностей добровольцев, инструкторы назначили их по отдельным направлениям в отряде: оператор БПЛА, снайпер, гранатомётчик, миномётчик. Отряд получил полное материально-техническое оснащение, куда вошли военная техника, защитная экипировка, квадрокоптеры, средства связи и радиоэлектронной борьбы, отвечающие современным требованиям ведения боевых действий.

Напомним, Российский Союз боевых искусств объединяет 71 всероссийскую спортивную федерацию и организацию, которые представляют различные стили и направления боевых искусств и спортивных единоборств, наиболее активно развивающиеся в Российской Федерации. В 79 регионах России от Калининграда до Владивостока РСБИ имеет свои филиалы. В центрах РСБИ занимаются около 5 млн человек, работает 150 тыс. инструкторов.

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По материалам: uposters.ru

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