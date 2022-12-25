. Что будет с долларом в 2023 году

Эксперт сделал предсказание на курс доллара. Ситуация с американской валютой нестабильная. В декабре доллар впервые с апреля 2022 года поднялся выше 70 рублей за единицу. И уже поползли слухи, что это не предел. Кто-то смело называет цифру в 100 рублей. И случится это в самом ближайшем будущем – прямо в январе. Однако, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» в беседе с РБК дал свой прогноз относительно курса доллара в первый месяц 2023 года. Он считает, что за стремительным декабрьским ростом последует стабилизация курса американской и европейской валюты. «Ожидаем стабилизацию курса и коррекцию валютных пар вниз. И в начале 2023 года можем спокойно увидеть доллар по 67,5 рублей, евро в районе 70 рублей, а юань вновь под уровнем 10 рублей, но о тех уровнях, что были еще в конце ноября, нужно просто забыть», - считает финансист.